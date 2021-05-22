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    Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz

    Bilim Kurulu üyesi Prof. Yavuz: Haziranda 'yapılandırılmış açılma' yapılması gerektiğini düşünüyorum

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    Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, koronavirüs önlemlerinin 1 Haziran'a kadar devam edeceğini belirterek "Hala kalabalıkları azaltmak, kapalı kalabalık ortamları azaltmak zorundayız" dedi. Yavuz, "Ben 'yapılandırılmış açılma' yapılması gerektiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

    İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, koronavirüs salgınının seyriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Tam açılma için henüz vaka sayıları ve test pozitiflik oranlarının istenen düzeyde olmadığına işaret eden Prof. Dr. Yavuz, "Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, salgının en tepe noktasında İstanbul'da 100 binde 580'lere çıkmıştı vaka sayıları. Şu anda 180'ler civarında. Kendi kurumumuz açısından baktığınızda da bu verilerle uyumlu görünüyor. Bizde de gelen vaka sayısı neredeyse yüzde 70 civarında düştü. Servisteki yatak sayımız da gayet yeterli. Hiçbir sıkıntı yok, yoğun bakımlardaki yatak sayılarında da hiçbir sıkıntı yok" dedi.

    Yavuz, vakalarda azalma olduğunu rahatlıkla gözlemlediklerini belirterek "Zaten 17 günlük kapanmadan önce kısıtlamalar başlamıştı. Hem onların etkisi, hem bu 17 günlük kapanmanın etkisiyle bu düşüşün biraz daha devam edeceğini öngörüyoruz. Ama gelinen noktaya baktığımızda, halen hem İstanbul hem de Türkiye için bu rakamlar çok da güvenle her şeyi açabileceğimiz rakamlar değil maalesef" dedi.

    'Herhangi bir şekilde tam açılma için güvenli bir rakam değil bu'

    Bir haftalık rakamlara göre şu anda vaka sayılarının Türkiye genelinde 100 binde 100 civarında olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yavuz, şöyle konuştu:

    • "Herhangi bir şekilde tam açılma için güvenli bir rakam değil bu. Aslında güvenli açılma için rakam nedir diye soracak olursanız, genelde eğitim için tanımlanmıştır bu ama diğer şeyler içinde kullanabiliriz; 100 binde 10-20 gibi rakamları görmemiz gerekir. Test pozitiflik oranlarında da yüzde 20'lere çıkmıştık ilk zamanlar. Hem kendi kurumumuzda, hem Türkiye hem de İstanbul genelinde böyleydi. Hatta İstanbul'da yüzde 20'leri bile aşmıştı bir ara. Onda da düşüş var gerçekten, yüzde 10'un altına indi bu hafta başından itibaren. Bu da sevindirici bir gelişme. Ama bu da çok yüksek.

    'Kontrollü açılma yapmak zorundayız'

    • Hala düşüş devam ediyor. Bu çok güzel evet, çünkü önlemler bir şekilde etkili oluyor. Bunun ne kadar inmesi gerekiyor ki güvenle birtakım yerleri açabilelim derseniz, yüzde 3-5 bandında olması gerekiyor test pozitiflik oranlarının da. Bu nedenle de önlemlerle devam edeceğiz 1 Haziran'a kadar. Hala kalabalıkları azaltmak, kapalı kalabalık ortamları azaltmak zorundayız. Haziranda ise bu ne kadara kadar inecek, onu göreceğiz ve o zaman ona göre bir karar almak gerekecek. Ama ben, 'yapılandırılmış açılma' yapılması gerektiğini düşünüyorum. Geçen sene haziranda yapıldığı gibi birdenbire değil, kontrollü açılma yapmak zorundayız. Çünkü hala aşıda istediğimiz seviyede değiliz henüz.

    'Tünelin ucundaki ışığı görüyorum'

    • Haziranda gelecek 30 milyon doz aşıyı hızla yaparsak biraz daha kontrollü bir şekilde açılmaya gidebileceğiz. Hele ki 120 milyon doz aşı eylüle kadar gelirse, herhalde toplum bağışıklığını sağlamış oluruz ekime kadar. Yani ışığı görüyorum, hatta ekimde görüyorum neredeyse tünelin ucundaki ışığı. Çünkü şunu da söyleyebiliriz, BioNTech aşısı varyantlara karşı da etkinliği oldukça iyi olan bir aşı. En kötü Güney Afrika varyantı ki Türkiye'de de bir miktar görüldü, onda bile yüzde 75 üzerinde bir etkinliği var. Varyantların da kontrol altına alınabilmesi açısından da BioNTech aşısı bize çok büyük bir katkı sağlayacak. Onun için çok sevinçliyim."

    Etiketler:
    vaka, Aşılama, Haziran, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Serap Şimşek Yavuz
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