Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı: Güney Amerika'dan Avrupa ve Asya'ya kokain sevkinde yeni rota Türkiye

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, kokainin Güney Amerika'dan Avrupa ve Asya'ya sevkinde Türkiye üzerinden yeni bir rota oluştuğunu bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabında, Güney Amerika'dan sevk edilen kokainin Türkiye üzerinden Avrupa ve Asya'ya dağıtımını içeren rota ile 2016-2020 yıllarında kokainle mücadele verilerini içeren grafiğin yer aldığı paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Güney Amerika'dan sevk edilen kokain maddesi bakımından, Türkiye üzerinden Avrupa ve Asya'ya doğru yeni bir rota oluştuğu belirtildi.

Güney Amerika’dan sevk edilen kokain maddesi bakımından, Türkiye üzerinden Avrupa ve Asya’ya doğru yeni bir rota oluşmuştur. pic.twitter.com/PVPVKXYZ64 — Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (@NarkotiksmDB) May 21, 2021

Daire Başkanlığının, Avrupa Birliği ulusal temas noktası olduğu anımsatılan paylaşımda, her yıl 'Türkiye Uyuşturucu Raporu' yayımlandığı ifade edildi. Son iki yıldır yayımlanan raporlarda, Güney Amerika'dan Avrupa'ya sevk edilen kokain maddesi bakımından Türkiye'nin basamak haline geldiğinin delilleriyle vurgulandığı aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

'Yapılan uyuşturucu yakalamalarından endişe yerine, memnuniyet duymak gerekir'