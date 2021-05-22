Polis, Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın adreslerinde arama yaptı: Telefon ve bilgisayarlarına el konuldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Hadi Özışık ve Süleyman Özışık hakkındaki suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özışık kardeşlerin ikametlerinde arama yapılması için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı gönderdi.

Sabah gazetesinin aktardığına göre harekete geçen İstanbul Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özışık kardeşlerin ikametlerinde arama gerçekleştirdi. Özışık kardeşlere ait iki bilgisayar ve iki cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.