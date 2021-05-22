Favipiravir, 12-15 yaşındaki çocukların Kovid-19 tedavisinde de kullanılacak

Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 tedavisi için 'favipiravir' ilacının 12-15 yaşındaki çocuklarda da kullanımı önerildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 Rehberi'nin 'Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi' konulu bölümünde güncelleme yapıldı.

Anadolu Ajansının (AA) aktardığına göre, çocuk hastalarda hidroksiklorokin ve lopinavir/ritonavir kullanımı kaldırıldı. Ayrıca, 12-15 yaşındaki çocuklar için onam formu ile favipiravir ilacı kullanımı önerildi. İlaç önceden 15 yaş üstü çocuklarda kullanılabiliyordu.