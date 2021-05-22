Erdoğan: Kıbrıs'ta ömrü dolmuş formüllerle zaman kaybedilmemeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne canlı bağlantıyla katılıyor.

- Gayemiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişip güçlenmesi ve Kıbrıs Türk halkının daha müreffeh bir geleceğe sahip olmasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin geleceklerine çok daha umutla ve güvenle bakmasını sağladık. Özellikle su sıkıntısını giderecek projelerimizle Kıbrıs Türk'ünü kimseye muhtaç etmeme iradesini ortaya koyduk.

- Kıymetli kardeşlerim, Kıbrıs Türk'ü adaletsizliğin ve çifte standartın ne demek olduğunu gayet iyi bilir. Kıbrıs Türkleri çözümsüzlüğün en büyük mağduru olmuştur. Kapalı kapılar ardında Kıbrıs Türklerinin haklarını teslim edenler, iş icraata geldiğinde hep üç maymunu oynadılar.

- Artık adada farklı kültür, din, dil ve geleneklere sahip iki ayrı devletin olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ifade ettiler. Türkiye olarak Sayın Tatar liderliğinde Kıbrıs Türk tarafının Cenevre'de yaptığı önerilere tam destek verdik. Sayın Tatar'a gösterdiği kararlı duruş için tebrik etmek istiyorum. Kimse Kıbrıs'taki çözümsüzlüğün bedelini artık Türk tarafına ödetemez. Yeni bir müzakere olacaksa artık bu iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yürütülmeli. Bunun için öncelikle Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliğiyle, eşit statüsü teyit edilmeli ve müzakereler bundan sonra başlamalıdır.

KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni’ne Canlı Bağlantı https://t.co/aCACDh01r7 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 22, 2021

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