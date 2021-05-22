İYİ Partili Türkkan, Akşener'e 'Sizi Manukyan'a benzetsem ne dersiniz hanımefendi?' diyen Star yazarına tepki gösterdi

Star yazarı Aziz Üstel'in İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yönelik 'Sizi Manukyan'a benzetsem ne dersiniz hanımefendi? başlıklı yazısına tepki geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Aziz Üstel, adını hatırlattığı bu kadının yanında nasıl bir görev ifa ediyordu?" diye sordu.

Star gazetesi yazarı Aziz Üstel, 'Sizi Manukyan'a benzetsem ne dersiniz hanımefendi? başlığıyla yayımlanan yazısında "Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" şeklindeki ifadesi nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirdi.

Yazısında eski vergi rekortmeni ve genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın ismini anan Üstel, şunları söyledi:

"Şimdi; Matild Manukyan Türkiye'de kaç yıl üst üste vergi rekortmeni oldu. Yaptığımız söyleşide kendi adına namuslu olduğunu, eline kocasının elinden başka erkek eli değmediğini söylüyordu ki, eminim doğrudur. Amma onlarca genel evle randevu evinin sahibesiydi. Şişli ve çevresinde yüzlerce apartman dairesinin yanısıra fabrikaları da vardı.

"Ben sizi Manukyan'a benzetsem ne dersiniz hanımefendi?!" @aziz_ustell yazdı — Star Gazete 🇹🇷 (@stargazete) May 22, 2021

Parasının hesabını çoktan unutmuştu. Ne kadar kuruluş varsa hepsine bağış yapıyordu sürekli. TSK'dan tutun da Kızılay'a kadar herkes teşekkür plaketleri yollamıştı. Yaptığı işi olmasa söyleyecek tek laf bulamazdınız Manukyan için. Hatta onu ayakta alkışlardınız. Gene de yıllarca pasaport verilmemişti ama CB Turgut Özal'ın emriyle bir günde pasaport alabilmişti."

'Bütün bu artılarına rağmen sizi Manukyan'a benzetsem herhalde küplere binerdiniz'

"Bütün bu artılarına rağmen sizi Manukyan'a benzetsem herhalde küplere binerdiniz! 'Beni bir umumhane patroniçesine benzetti', diye bağırır çağırırdınız. Ee sizin böyle bir hakkınız var da ülkemin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yok mu?" ifadesini kullanan Üstel, şöyle devam etti:

"Siz kalkıp benim canımdan çok sevdiğim ülkemin CB'nına dil uzatacak onu bir bebek katiline benzeteceksiniz ve biz milletçe sus pus oturacağız öyle mi? Yok öyle yağma!

Benim kişisel siyasi bir tercihim yok. Ailem yıllarca CHP'ye oy verdi. Ben Ecevit sonra da rahmetli Özal'a oy verdim. CB seçimlerindeyse oyumu Tayyip Erdoğan'a attım. Bundan sonra da oyumu ona vereceğim. Ona oy vermemiş olsaydım bile, sizin bu son derece yersiz ve çirkin benzetmenize isyan ederdim; ediyorum da."

'Bu kadının yanında nasıl bir görev ifa ediyordu?'

Üstel'in yazısına tepki, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'dan geldi. Türkkan, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Aziz Üstel, adını hatırlattığı bu kadının yanında nasıl bir görev ifa ediyordu?" ifadesini kullandı.

Aziz Üstel, adını hatırlattığı bu kadının yanında nasıl bir görev ifa ediyordu? https://t.co/JQqjQk90So — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) May 22, 2021

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