TBMM Başkanı Şentop: Yunanistan'ın Müslüman Türk varlığını yok saymaya çalışan söylemlerini kınıyoruz

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'ın Müslüman Türk varlığını yok saymaya çalışan söylemlerini kınayarak, "Bu tür yaklaşımlar bugüne kadar başarısız oldu, bundan sonra da başarısız olmaya mahkumdur. Batı Trakya'daki Müslüman Türkler Yunanistan'ın kararıyla varlık kazanmış değildir" değerlendirmesinde bulundu.