Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'a göre kadınlara yönelik şiddet 'tolere edilebilir sayılar'la arttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına şiddet konusundan bahsederken Ocak 2020 itibarıyla 19 bin 582 olan sayının Şubat ve Mart'ta 'tolere edilebilir sayılarla attığını' söyledi. Yanık, Nisan 2020'de kadına şiddetin arttığını söylerken, nedenini ise, 'pandeminin etkileriyle hayata tutunma çabası sonrasında oluşan strese' bağladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Meclis'te kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılması için kurulan komisyonda, koronavirüs salgınının başlarında yaşanan kadına şiddet olaylarındaki artıştan bahsederken "Tolere edilebilir" oranda arttığını söyledi.

T24'ün haberine göre Yanık, “Pandemi sebebiyle oluşan ve alışkanlıkları bir anlamda değiştiren, şiddeti oransal olarak değilse bile yoğunluğunu biraz daha arttıran bir dönemden bahsediyoruz. Ocak 2020 itibarıyla 19 bin 582 olan sayı, şubat-martta tolere edilebilir sayılarla artarken, Nisan 2020’de ciddi bir düşüş gösteriyor. Sonra tekrar artmaya başladığını görüyoruz. Bu da pandeminin etkilerinin yani nisanda ilk pandemiyle karşılamanın getirdiği bir şaşkınlık ve nasıl diyelim, belki hayata tutunma çabası ‘survive’ duygusu devam ederken, sonrasında o stresin oluşturduğu ciddi bir yükselmeyi görüyoruz ve daha sonra tekrar Ocak 2020’de başladığı veya Şubat 2020’de pandemi öncesine doğru ilerlediğini görüyoruz" diye konuştu.

Meclis Araştırma Komisyonu’nda Perşembe (20.05.2021) günü yaptığım sunumda 2020 yılı Kadına Yönelik Şiddet verilerini paylaşırken kullandığım ifadeler bağlamından kopartılarak, art niyetli şekilde sosyal medyada gündeme getirilmekte. pic.twitter.com/Faj8mRZzKh — Derya Yanık (@deryayanikashb) May 22, 2021

​Bakan Yanık'ın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekerken, Nar Kadın Dayanışması'ndan yapılan açıklamada da "Kadına yönelik erkek şiddetini, kadın cinayetlerini meşrulaştıran aile ve sosyal hizmetler bakanını #BizTolereEtmiyoruz faillere cesaret veren, hayatlarımızı hedef alan kadın düşmanı politikalarınızı #TolereEtmiyoruz" denildi.

Twitter'da, #DeryaYanıkIstifa #TolereEtmiyoruz etiketleriyle paylaşımlar yapıldı.