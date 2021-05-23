Altun'dan Kılıçdaroğlu'na: Seçimlerin tarihi bellidir 6 ay sonra ne olacak ki böyle cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İktidara geldiğimizde 6 ayda çok şey değişecek. 6 ayda gençler farklı bir Türkiye’de yaşadıklarını görecekler" sözlerine yanıt veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Seçimlerin tarihi bellidir, 6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz?" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İktidara geldiğimizde 6 ayda çok şey değişecek. 6 ayda gençler farklı bir Türkiye’de yaşadıklarını görecekler" sözlerine yanıt verirken, "Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı. Seçimlerin tarihi bellidir" dedi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı. Seçimlerin tarihi bellidir. 6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz? Hayırdır! Yine kimlerin dolduruşuna geldiniz?"

Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı.



Seçimlerin tarihi bellidir.



6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz?



Hayırdır!



Yine kimlerin dolduruşuna geldiniz? — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 22, 2021

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu, Twitch yayıncısı Jahrein'in canlı yayınında "Partimiz iktidar olduğunda. Partimiz iktidar olacaktır, buna yürekten inanıyorum. İktidara geldiğimizde 6 ayda çok şey değişecek. 6 ayda gençler farklı bir Türkiye’de yaşadıklarını görecekler. 6 ayı bir köşeye yazsınlar. 6 ayda özgürlüğü, baharı, Türkiye’yi görecekler. Bu konuda en ufak bir endişeleri olmasın" demişti.