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    Bir şüphelinin Ankara'da anne köpeği kaçırdığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine 'Anneye ne oldu' etiketi, sosyal medyada gündem oldu. Binlerce kişi köpeğin durumunu merak etti. Köpeğin bulunduğu derneğin başkanı, Tecavüz edildiğini düşünüyoruz açıklaması yaptı.

    Anne köpeğe tecavüz iddiası hayvanseverleri ayağa kaldırdı

    © DHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Bir şüphelinin Ankara'da anne köpeği kaçırdığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine 'Anneye ne oldu' etiketi, sosyal medyada gündem oldu. Binlerce kişi köpeğin durumunu merak etti. Köpeğin bulunduğu derneğin başkanı, "Tecavüz edildiğini düşünüyoruz" açıklaması yaptı.

    16 Mayıs'ta Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Sokakta Kalanlar Derneği'nde meydana gelen olayda, yeni doğum yapmış, 8 yavruya sahip anne köpek, bir şüpheli tarafından kaçırıldı.

    Güvenlik kameralarından durumu fark eden Dernek Başkanı Faruk Açık, yetkili birimlere haber vererek köpeğin muayene edildiğini, tecavüze uğradığı şüphesinin bulunduğunu fakat kesin sonucun henüz çıkmadığını belirtti.

    Konuya ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan Sokakta Kalanlar Derneği Başkanı Faruk Açık, olayı şu sözlerle anlattı:

    "Şahıs ilk olarak öbür köpeklere yöneliyor ancak o köpeklerin hal ve hareketlerinden rahatsız oluyor sonrasında barınağın içerisine giriyor. Elinde bir aparatla hazırlıklı olarak giriyor ve daha sonrasında barınağın içerisine girip 10 dakika kadar barınağın içerisinde tur atıyor. Girerken anneyi görüyor. Aslında annenin başında 1,2 dakika oyalanıyor daha sonra başka hedef arıyor aslında kendisine diyebiliriz. Ancak içeride kendine uygun bir hedef bulamadığı için geri çıkarken annenin hal ve hal hareketlerini kontrol ediyor. Annenin tepki vermediğini anlayınca, annenin boynuna bir şey takıyor ve onu 8 yavrusunun üzerinden sürükleyerek zorla kaldırıyor. Önce aracına koymaya çalışıyor ama büyük bir köpek olduğu için girmek istemiyor. Şahıs vazgeçip karşıda bulunan tünele giriyor ve tünelin içerisinde 50 dakika kadar oyalanıyor. Sonrasında çıkıyor geliyor aracına binip buradan uzaklaşıyor. O gittikten birkaç dakika sonra da anne köpek geliyor."

    Açık, sözlerinin devamında şunları söyledi:

    "Tecavüz edildiğini düşünüyoruz. Bunun içinde daha sonrasında emniyet birimlerine Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşlerine telefon edildi. Veteriner işleri geldi burada annenin vajinal bölgesinden sıvı örneği aldılar. İnsan DNA'sının olup olmadığını tespit etmek amacıyla Bakırköy'e götürdüler henüz bir sonuç çıkmadı. Annenin muayenesi yapıldıktan sonra bize getirildi."

    Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anne köpeğin sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

    “Hayvan Hakları Yasası Hemen” çağrısında bulunan Yavaş, “Kentimizde meydana gelen can dostumuza yönelik saldırıyı öğrendiğimiz ilk andan itibaren olayın takipçisiyiz. Anne ve yavrularını, tedavilerini ve kontrollerini yapıp müşahede altına aldık. Sesini çıkaramayan can dostlarımızın sesi olacak, süreci yakından takip edeceğiz” diye konuştu.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de Mansur Yavaş’ın “Hayvan Hakları Yasası Hemen” çağrısına destek verdi.

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da ‘Hayvan Hakları Yasası Hemen’ çağrısına katıldı. Babacan, “Hayvanlara karşı işlenen suçları önlemek, onları şiddet ve işkenceden korumak amacıyla #HayvanHaklarıYasasıHemen Meclis'ten çıkarılmalıdır” paylaşımında bulundu.

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