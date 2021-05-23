'Mini infaz paketi'nin detayları belli oldu: Küçük çocuklu anne hapse girmeyecek

AK Parti, 4. yargı paketinin yanı sıra cezaevlerinde görüntülü konuşmanın kaydedilmesi ve mahpuslara e-posta ile haberleşme hakkını da içeren 11 maddelik 'mini infaz' paketini Meclis'e sunmak için çalışıyor. Yargı paketiyle 15 yaşından küçük çocuğu olan, cezası 10 yıldan az anneler cezaevine girmeyecek.

AK Parti iki ayrı yargı paketi için çalışmalarını hızlandırdı. Bu paketlerden biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Meclis’e geleceğini açıkladığı 4. yargı paketi. Buna göre, icra daireleri aracılığıyla çocuk teslimi uygulamasına son verilecek. Ayrımcılık ve nefret suçu için TCK’da yeni düzenleme yapılacak.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, düzenlemede eşe karşı işlenmiş suçlardaki ağırlaştırıcı sebepler boşanan eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Bir kadını fiziki ya da haberleşme yoluyla ısrarlı bir şekilde takip eden kişiler cezalandırılacak.

‘Tutuklamada ölçülülük ve orantılılık’ ilkeleri doğrultusunda, katalog suçlar daraltılacak. İstinaf ceza dairelerine bozma yetkisi verilecek.

AK Parti’de bir başka hazırlık da infaz yasası ile ilgili. 11 maddelik infaz paketi çalışmalarında sona geldi. Pakette yer alan en önemli iki madde, mahpusların görüntülü konuşmalarının kaydedilmesi ve elektronik posta ile haberleşme hakkı verilmesi. Paketteki bazı başlıklar şöyle: