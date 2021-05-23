Yerli aşıda umut veren rapor: Yüzde 100 antikor oluşturdu

Kayseri'de geliştirilen yerli aşı adayının Kovid-19'a karşı yüzde 100 antikor oluşturduğu belirtildi.

Hürriyet'ten Musa Kesler, aşının klinik denemelerine katıldığını belirterek, şu bilgileri aktardı:

"Gönüllü olarak iki doz aşı olduğum faz-2 çalışmaları tamamlanmış, 'kodlar kırılmış' ve faz-2’ye katılan 250 gönüllüden hangisine aşı hangisine plasebo (boş aşı) yapıldığı belli olmuştu. Asıl önemli olan aşı grubundaki gönüllülerin kanındaki antikor seviyesiydi. Kısa bir süre önce bu süreç de tamamlandı. Netice rapor haline getirilerek Sağlık Bakanlığı’na gönderildi. Resmi açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak ama gönüllülerin tamamında antikor oluştuğunu öğrendim. Hatta bazılarında oran beklenenin üzerinde çıkmış. Uzmanlar verilerin gayet olumlu olduğunu belirterek memnuniyetlerini ifade ediyor. Çünkü bu durum aşının etkin olacağına işaret ediyor."

En kritik sürecin faz-3 olduğunu söyleyen Kesler, "Bundan sonraki en kritik süreç faz-3. Ay sonunda bu aşama da başlayacak. Aşı adayının ne kadar koruma sağladığı net olarak bu çalışmada belli olacak. Faz-3’ün 10 bine yakın gönüllüyle uluslararası düzeyde yapılması bekleniyor. Eğer sonuçlar aynı şekilde olumlu çıkarsa hemen 'acil kullanım onayı' alınabilecek ve seri üretime geçilmiş olacak" dedi.