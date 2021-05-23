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    Milli Savunma Bakanı Akar: Yunan komşularımız yapılan çalışmaları sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyor

    © AA / Arif Akdoğan
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105231044566450-milli-savunma-bakani-akar-yunan-komsularimiz-yapilan-calismalari-sabote-etmek-icin-ellerinden-gelen/

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın provokasyonlarına devam ettiğini belirterek, "Yunan komşularımız eylem ve söylemleriyle bu yapılan çalışmaları, olumlu gidişatı provoke, sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bu yolun çıkar yol olmadığını kendilerine hatırlatmak istiyorum" dedi.

    Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile İstanbul Sedef Tersanesi’nde inşası devam eden TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi'nde incelemelerde bulundu.

    Tersane yetkililerinden çalışmalara ilişkin brifing alan Akar ve TSK komuta kademesi, TCG Anadolu inşasında görevli personelle bir araya geldi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
    © AA / Arif Akdoğan
    Bakan Akar: Önümüzdeki hafta güven artırıcı önlemler çerçevesinde Yunan muhataplarımızla görüşmemiz olacak
    "Büyük işler yaptığınıza burada bir kere daha tanık olduk" ifadesiyle çalışanları tebrik eden Akar, son dönemde yerli ve milli savunma sanayisinde atılan önemli adımlara dikkati çekti. Yerli ve milli savunma sanayinin çok ciddi sistemleri, alt sistemleri üretir hale geldiğini aktaran Akar, "Bu, ülkemiz için büyük bir gurur ve onur kaynağıdır. İnşallah önümüzdeki dönemde bu çok daha ileri düzeylere gidecek" diye konuştu.

    Akar, savunma sanayisinde her türlü hafif silah, top, helikopter, gemi, İHA, SİHA, elektronik malzeme ihraç eder seviyeye gelindiğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, teşvikiyle bu noktaya gelen savunma sanayisinde bundan sonra çok daha önemli işler ve çetin bir yol olduğunun farkındayız. Çalışarak bu güçlüklerin üstesinden geleceğimizden eminiz ve buna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

    Terörle mücadelenin yurt içi ve sınır ötesinde başarıyla devam ettiğini bildiren Akar, "Bu mücadelede bizim tek hedefimiz teröristler. İçeride ve dışarıda bazı fitne ve fesat yuvaları Türk Silahlı Kuvvetlerinin oradaki ‘bazı etnik, dini gruplara karşı tavrı olduğu’ yönünde fitne ve fesat yaymaya çalışıyorlar. Bunlar kesinlikle doğru değildir. Bunlar yalandır, gerçekleri yansıtmamaktadır. Yurt içinde ve sınır ötesinde bizim tek hedefimiz teröristlerdir" açıklamasında bulundu.

    'Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor'

    Akar, Mehmetçiğin teröre karşı büyük mücadele verdiğine işaret ederek, "Sadece 1 Ocak’tan bugüne kadar 1107 terörist etkisiz hale getirildi. 23 Nisan’da başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarında ise toplam 124 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor. Oradaki bütün mağaralar, dereler, tepeler Mehmetçik tarafından tek tek kontrol edilmeye devam ediliyor” şeklinde konuştu.

    YPG ve PKK arasında fark olmadığını da dile getiren Akar, şunları söyledi:

    "Bu durum, örgütün sözde elebaşlarından Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiği son operasyonlarda bir kez daha görüldü. Daha dün YPG'nin başı olarak Suriye'de görev yaparken, bu terörist Mehmetçiğe nerede yakalandı? Irak'ın kuzeyinde, Gara'da yakalandı. Dolayısıyla bunların, YPG'nin, PKK'nın birbirinden farkı yok. Bunların farklı olduğunu, YPG’nin başka bir şey olduğunu söyleyenler aklımızla alay ediyorlar. Akıllarını başlarına toplasınlar. Bu kadar açık bir konunun tartışma konusu haline getirilmesi ahlaki değildir. Bu konuda bizim kararımız ortadadır. Bunu da herkesin görmesi lazım.”

    Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta yaşanan bazı sorunlara dikkati çeken Akar, "Biz bu sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, iyi komşuluk ilişkileri içinde, Yunan komşularımızla beraber konuşarak, görüşerek barış içinde çözülmesinden yanayız" değerlendirmesinde bulundu.

    Akar, Yunanistan’ın bugüne kadar yapılan çalışmalara yönelik provokasyonlarına devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

    "Yunan komşularımız eylem ve söylemleriyle bu yapılan çalışmaları, olumlu gidişatı provoke, sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bu yolun çıkar yol olmadığını kendilerine hatırlatmak istiyorum. Bu söylemlerle, tahriklerle, provokasyonlarla bir yere varmalarının imkanı yok. Bizim istediğimiz uluslararası hukuk. Siz uluslararası anlaşmalarda olan maddeleri nasıl inkar edersiniz? Biz uluslararası hukuktan, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız fakat hiçbir zaman da ülkemizin, milletimizin hakkını çiğnetmeyeceğiz, hiçbir zaman bir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz. Bunu herkesin bilmesi lazım."

    Son dönemde Yunanistan’da sivil, asker bazı kişilerin tarihi hezeyanlarda bulunduğunu ifade eden Akar, şunları kaydetti:

    "Türk tarihi çok açıktır, berraktır, şeffaftır. Bu milletin yüzü, alnı aktır. Bizim tarihimizde hiçbir şekilde bir soykırım söz konusu değildir. Dün Ermenistan, bugün Yunanistan kendilerine göre birtakım iddialarda bulunuyorlar. Bu tarihi tersten okumak demektir, bu hezeyandır. Bu doğru değildir, yalandır, yanlıştır ve müspet gidişi, iş birliğini, sorunların barışçıl yollarla çözümünü tahriptir, buna karşı bir harekettir. Dolayısıyla bu söylemlerinde, eylemlerinde Yunan komşularımıza bir daha doğruları ve gerçekleri konuşmaları konusunu kendilerine hatırlatıyorum. Türkiye'ye 'yayılmacı' diyenler tarihe baksınlar. 1821 ve günümüze kadar olan gelişmelere, haritaya baksınlar. Orada kimin yayılmacı olduğu, kimin nasıl yayıldığı çok açık ve net şekilde görülmektedir. Bu gerçekler ortada dururken Türkiye'yi yayılmacılıkla suçlamak, Türkiye'yi bir tehdit olarak göstermek büyük bir yanlıştır. Yunan komşularımız kendilerine güvensinler, hamilerine değil."

    Yunanistan’ın Türkiye ile olan sorunlarını Türkiye-ABD, Türkiye-NATO, Türkiye-AB sorunuymuş gibi göstermeye çalışmaması gerektiğini vurgulayan Akar, "Bunun kimseye faydası yok. En büyük zararı da Yunanistan’a, Yunan halkına olacaktır. Bunun tarihte çok örnekleri var" ifadelerini kullandı.

    "Türkiye, tarihinde kimseye ne dün ne bugün zulüm etti" diyen Akar, Türkiye’nin böyle bir geleneğinin olmadığını belirtti. Akar, "1919'dan 1922'ye kadar tarihe bakıldığında neler yapıldığına dair çok canlı örnekler var. Bunu da yeri ve zamanı geldiğinde ortaya koymaya hazırız" dedi.

    TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi

    Akar, TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi'nin kendileri için önemli bir ihtiyaç olduğunu kaydederek, "TCG Anadolu'nun çok üstün özellikleri var. Bu, Türk mühendisliğinin, işçisinin, müteşebbisinin, askerinin, Türk Deniz Kuvvetlerinin büyük bir başarısı olacak. Bu sadece bizim için değil, bölge için, dost ve kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm dünyada ihtiyaç duyulduğu hallerde, her türlü insani yardım için, onları desteklemek bakımından, doğal afetlerde, diğer insani yardım konularında başarılı bir şekilde kullanabileceğimiz bir platform" diye konuştu.

    NATO'daki faaliyetlerin, sorumlulukların yerine getirilmesinde de TCG Anadolu'nun önemli bir fırsat sağlayacağını söyleyen Akar, "Geminin tamamlanmasıyla önemli bir adım atılacak ve ana vatandan çok daha uzak yerlerdeki hak ve menfaatlerimizle alakalı, bölge ve dünya barışı ile alakalı, dost ve kardeş ülkelerle, müttefiklerimizle olan münasebetlerimiz konusundaki vazifelerimizde bize büyük bir yarar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), NATO, ABD, Türkiye, Yunanistan, Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar
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