Diyanet'ten açıklama: Akçakoca İlçe Müftüsü hakkında soruşturma başlatıldı

Düzce'nin Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, bayram ziyareti için gittiği memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesinde Cuma namazı kıldırdı.

Müftü Soytekinoğlu, Cuma vaazında Filistin olayları ve Yahudilere değindi. Soytekinoğlu, Selanik göçmenleriyle ilgili olarak, "Yüzde 90'ı Selanik göçmeni ve sabetayist. Ne demek sabetayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil" ifadelerini kullandı.

Soytekinoğlu, konuşmasının devamını Gezi olaylarına bağlayarak, "İstanbul'da Gezi olaylarında otellerinde barındıran kimdi? Gene Yahudilerdi. Şu an bir şirketin bir takımın da başkanı" diyerek Ali Koç'u ima etti.

Düzce Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu cuma vaazında, Selanik göçmenleri için "Yüzde 90'ı Sabetayist. Aslında Müslüman değil. Gezi olaylarında otellerinde insanları barındıran Yahudilerdi" ifadelerini kullandı. pic.twitter.com/EUGPp0fg7o — Vaziyet (@vaziyetcomtr) May 22, 2021

​Cami cemaati tarafından kayıt altına alınan Soytenikoğlu'nun vaazının sosyal medyada yayınlanması tepkileri beraberinde getirirken, Diyanet İşleri Başkanlığı da yaşanan gelişmeler üzerine Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlattı.

Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarında yer alan haberler nedeniyle Düzce Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.