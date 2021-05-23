İstanbul’da Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüste yaşanan olayda karşısındaki kişinin bacak bacak üzerine atarak oturmasını saygısız bulan kadın yolcu tepki gösterdi.

Metrobüste ‘bacak bacak üzerine attın’ kavgası: Birbirlerinin yüzüne tükürdüler https://t.co/Uq8tlvNYXz pic.twitter.com/3wqm8kXYWO — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 23, 2021

Yerini değiştiren kadın yolcu, erkek yolcuyla tartışmaya başladı. Karşılıklı hakaretleşmenin yaşandığı tartışmada kadın yolcu, “Terbiyesiz karşına geldim oturuyorum. Ya zaten bu saygısızlık. Ben bir bayanım, senin karının kızının yanında böyle otursunlar" diyerek tepki gösterdi.

Erkek yolcu ise saygısızlık yapmadığını, sadece bacak bacak üzerine attığını söyleyerek kadına tepki gösterdi. Tartışmanın tansiyonu yükselince olaya metrobüste bulunan diğer yolcular müdahale etmek zorunda kaldı. Karşılıklı birbirlerine defalarca tüküren kişileri, diğer yolcular ayırdı. Gergin anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.