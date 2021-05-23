'Kayıp' dediği eşini öldürüp iş makinesiyle araziye gömdüğü ortaya çıktı

Antalya’da jandarmaya giden Mesut Öztürk, eşi Aslı Öztürk'e ulaşamadığını belirterek, kayıp başvurusunda bulundu.

Harekete geçen Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda Mesut Öztürk'ün, olay gecesi halıya sarılı bir şeyi aracına taşıdığı belirlendi.

Bunun üzerine yakalanarak gözaltına alınan Mesut Öztürk ifadesinde olayı itiraf etti. Eşiyle evde tartıştıktan sonra yatak odasında boğarak öldürdüğünü daha sonra halıya sararak araziye götürdüğünü ve burada iş makinesiyle gömdüğünü anlatan Öztürk, işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Mesut Öztürk'ün karakoldaki ifadesinde eşini planlayarak öldürdüğünü, soğukkanlılıkla anlattığı öğrenildi. İfadesinde, tartışma sırasında kendisine ve ailesine küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle eşini boğarak öldürdüğünü, daha sonra halıya sarıp araziye götürüp iş makinesiyle gömdüğünü söyleyen Mesut Öztürk'ün, ardından Aslı Öztürk'ü yürüyüşe gitmiş gibi göstermek için kıyafetlerini evden alıp yolda çöplere attığını, kayıt olsun diye de cep telefonuyla onu aradığını söylediği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü belirtildi.

2 çocuk annesi Aslı Öztürk'ün cansız bedeni toprağa gömüldüğü yerden çıkarıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.