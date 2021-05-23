Sedat Peker'in videoları IMDb'de listelenmeye başlandı

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker, dünyanın en popüler film ve dizi veri tabanını bünyesinde barındıran Internet Movie Database'e (IMDb) girdi.

YouTube altıncı videosunun ardından Sedat Peker'in hesabına 'onay işareti' verirken, Pekir'in videoları Internet Movie Database’e (IMDb) girdi.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, 'Sedat Peker vs AKP' başlığı kullanılan sayfada Peker’in bugüne kadar yayımladığı videolar hakkında kısa bilgiler veriliyor.

Sayfada Peker’in bahsettiği isimlerin hangi videolarda yer aldığı da görülüyor.

Peker’in videoları için kullanılan tanıtım metninde de 'Türkiye’de hükümetle derin bağları olan mafya liderinin dışlandığı', 'Peker’in mafya ve hükümet arasındaki karanlık bağlantıları çıkararak kendisine yapılan yanlışlar dolayısıyla intikam almak istediği' yazıyor.

Sayfada Peker’in videolarının 'tarzının' da biyografi, suç, reality show şeklinde olduğu ifade ediliyor.