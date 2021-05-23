Türkiye’de vaka sayısı artan ancak ölüm oranı en düşük yer: Tunceli

Sağlık Bakanlığının bu haftaki koronavirüs risk haritasında vaka sayısı artan tek il olan Tunceli, aynı zamanda ölüm oranı en düşük kent olarak kaydedildi. Vaka sayısını, kapanma sürecinde il dışından gidenlerin artırdığı belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı koronavirüs risk haritasında Tunceli, geçen haftaki vaka oranı 100 binde 123.44 olurken, bu hafta 124.64 oranıyla Türkiye'de vaka artışının olduğu tek il olarak belirlendi.

Vaka sayılarının arttığı tek kent olmasına rağmen Tunceli, ülke genelindeki en düşük ölüm ve yoğun bakım oranına sahip.

‘Kapanma sürecinden sonra vaka sayılarımız ciddi oranda arttı’

İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, vaka sayısı artışının, kapanma sürecinde il dışından gelen kişilerden kaynaklandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şubat ayında vaka sayımız tek haneli rakamlara düşmüştü. Çok az sayıda vaka görülüyordu. Kapanma sürecinden sonra vaka sayılarımız ciddi oranda arttı. Yaklaşık 100 binde 400'e çıkan vaka sayılarıyla karşılaştık. Vaka sayımızda tam kapanmanın etkisiyle yüzde 75 oranında bir düşüş gerçekleşmişti. Bu sayı yeterli değil.

‘İl dışından gelen kişiler yüzünden vaka sayımız artıyor’

Tam kapanmanın etkisiyle daha ciddi oranda azalma bekliyorduk. Tam kapanma öncesinde ilimize gelen misafirlerimiz oldu. Özellikle bazı ilçe ve köylerimize çok sayıda kişi geldi. Gelenlerle vaka sayımız arttı. Yaz aylarında da il dışından gelen kişi sayısı çok artacak. Bu durum, vaka sayımızı ciddi oranda yükseltecektir. Şu anda bir azalma içerisindeyiz, vatandaşlarımızdan çok dikkatli olmalarını istiyoruz. İl dışından gelen kişiler yüzünden vaka sayımız artıyor."

‘Vaka sayımız yükselse de ölüm oranı çok düşük’

83 bin nüfuslu kentin yaklaşık yarısının aşı olduğuna dikkat çeken Özdemir, şöyle devam etti:

"Nüfusun yaklaşık yarısını aşılamış bulunmaktayız. Tek doz 40 bin aşı yaptık. Aşıdan kaynaklı ölüm ve yoğun bakım oranımız çok düşük. Önceki dönemlerde, ölüm ve yoğun bakım oranı çok yüksekti. Bu kötü durumu bu sefer görmedik. Vaka sayımız yükselse de ölüm oranı çok düşük. Ölüm oranında Türkiye’de en düşük kentiz. Vatandaşlarımızın bu kısıtlama sürecinde, evlerinde sıkıldığını biliyoruz. Onların bunaldıklarını tahmin edebiliyoruz. Ancak yaz aylarında rahat gezmek istiyorsak, Tunceli’nin doğal güzelliklerinden faydalanmak istiyorsak, kurallara aşı oranımız tam yükselene kadar riayet edersek, çok iyi olacak."