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    Türkiye'den Çin'e 6'ncı ve 7'nci ihracat trenleri yola çıkıyor

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    Mülkiyeti Türk firmalarına ait toplam 41 konteynerden oluşan 6'ncı ve 7'nci Çin ihracat blok trenleri, yerli üretim MDF kaplı levha taşıyacak.

    Türkiye-Çin arasında yerli üretim MDF kaplı levha yükü taşıyan 6'ncı ve 7'nci Çin ihracat blok trenleri, Kocaeli Köseköy'den 24 Mayıs'ın öğleden sonrasında hareket edecek.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ'den alınan bilgiye göre, mülkiyeti Türk firmalarına ait toplam 41 konteynerden oluşan trenler, yerli üretim MDF kaplı levha yükü taşıyacak.

    Türkiye'de 1876, Gürcistan'da 220, Azerbaycan'da 430, Hazar Denizi'nde 420, Kazakistan'da 3 bin 200 ve Çin'de de 2 bin 100 kilometre yol katederek Çin'in Şian kentine ulaşacak trenler, toplam 8 bin 693 kilometre yolu yaklaşık 2 haftada tamamlayacak.

    BTK ve Orta Koridor üzerinden yapılan ihracat yükü çeşitliliği artıyor

    Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı ve "Demir İpekyolu" olarak adlandırılan Orta Koridor üzerinden yapılan ihracat taşımalarında, yük çeşitliliği de artıyor. Daha önce buzdolabı, soğutucu, bor madeni gibi yüklere yeni bir yük çeşidi daha eklenerek Çin'e MDF kaplı levha da ihraç edilmeye başlanmış olacak.

    BTK Demiryolu Hattı ve Orta Koridor üzerinden Türkiye'den Çin'e 19 Aralık 2020’de ulaşan ilk ihracat blok treninin hemen ardından ikinci tren, 20 Aralık 2020'de 1400 buzdolabı yüklü olarak Çerkezköy'den uğurlanmıştı.

    Üçüncü ihracat treniyle ise Türkiye-Çin arasında demiryolu ile ilk bor ihracatı gerçekleştirildi. 754 metre uzunluğunda, 42 konteyner yüklü tren, Eskişehir Kırka'dan 29 Ocak'ta rafine bor ürünleriyle yola çıkmıştı. Türkiye'den Çin'e toplam 7 bin 792 kilometre yol kat eden tren, iki haftada Çin'e ulaşmıştı.

    BTK Demiryolu Hattı üzerinden Rusya'ya uğurlanan diğer ihracat treniyle 15 konteyner içinde, Türkiye'de üretilen 3 bin 321 beyaz eşya ulaştırıldı. Tren, 4 bin 650 kilometre yolu, 8 günde kat ederek çok önemli bir ihracat yolu için başlangıç oldu.

    Türkiye-Çin-Türkiye arasında 95 tren 2001 vagon ve 100 bin ton taşıma gerçekleşti

    BTK Demiryolu Hattı ve Orta Koridor üzerinden Türkiye'den Çin'e 5 tren 201 vagon ve 216 konteynerle 8 bin 500 ton ihracat gerçekleştirildi.

    Çin'den Türkiye'ye ise 90 tren 1800 vagon ve 2 bin 164 konteynerle 91 bin 500 ton yük geldi.

    Türkiye-Çin-Türkiye arasında demiryolu ile yapılan toplam taşıma ise 95 tren 2001 vagonla 100 bin tona ulaştı.

    Asya-Avrupa arasında en avantajlı güzergahlardan birisi olarak ön plana çıkmaya başlayan BTK Demiryolu Hattı ve Orta Koridor ile Türkiye-Çin arasında orta vadede karşılıklı yılda 1500 tren işletilmesi ve 60 bin TEU yük taşınması hedefleniyor.

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    Etiketler:
    Tren, ihracat, Çin, Türkiye
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