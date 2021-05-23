Yıllardır Uğur Mumcu cinayetinin aydınlatılması için çaba harcadıklarını söyleyen Güldal Mumcu, "Çekin tuğlaları yıkılsın duvar, altında kim kalırsa kalsın" açıklamasını yaptı.

Gazeteci Uğur Mumcu suikastı, Sedat Peker'in bugün yayınladığı videoyla yeniden gündeme geldi.

Uğur Mumcu'nun eşi, eski TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Senelerdir Uğur Mumcu cinayetinin aydınlatılması için kim ne biliyorsa anlatsın, işin ucu kime dokunuyorsa dokunsun dedik. Bu görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Çekin tuğlaları yıkılsın duvar altında kim kalırsa kalsın" ifadelerini kullandı.

Senelerdir Uğur Mumcu cinayetinin aydınlatılması için kim ne biliyorsa anlatsın, işin ucu kime dokunuyorsa dokunsun dedik. Bu görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Çekin tuğlaları yıkılsın duvar altında kim kalırsa kalsın. — Guldal Mumcu (@guldalmumcu) May 23, 2021

​Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars da sosyal medya paylaşımında babasının, "Bir ülkede devletin güvenliği ile hukukun güvenliği eş anlamlıdır" ifadeleri ile başlayan cümlelerine yer verdi.

​Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve YouTube üzerinden videolar yayınlayan Sedat Peker, yedinci videosunda Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili iddialarda bulunmuştu.