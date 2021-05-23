Pervin Buldan: Savaş Buldan ve arkadaşları devleti yönetenler tarafından öldürüldü

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Sedat Peker'in eşi Savaş Buldan'ın öldürülmesine ilişkin iddialarının ardından açıklama yaptı. Buldan, "Yıllardır hep söyledik şimdi yine söylüyoruz. Savaş Buldan ve arkadaşları devleti yönetenler tarafından öldürüldü" dedi.

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı çıkarılan Sedat Peker, bugün yayınladığı videoda 1993 yılında evinin önünde bombalı saldırıda ölen gazeteci Uğur Mumcu ile Haziran 1994'te öldürülen Savaş Buldan cinayetiyle ilgili suçlamalarda bulundu.

Peker’in iddialarının ardından Twitter hesabından açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Yıllardır hep söyledik şimdi yine söylüyoruz. Savaş Buldan ve arkadaşları devleti yönetenler tarafından öldürüldü. Cinayeti işleyenler göstermelik yargılandı ve beraat etti. Şimdi yeniden başa dönüyoruz ve yargılanmaları için girişimde bulunacağız” ifadelerini kullandı.