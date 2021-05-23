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    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı: Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz?

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105231044568013-prof-dr-mehmet-ceyhan-yanitladi-maskeyi-ne-zaman-cikarabiliriz/

    Türkiye'deki koronavirüs aşılama süreciyle ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kendisine yöneltilen ‘Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz?’ sorusuna "Maskeleri çıkarabilmemiz için vakaları binli rakamlara indirmemiz şart" yanıtını verdi.

    Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de aşılama çalışmaları hız kazanırken aşı tedariki konusunda da önemli bir yol kat edildi. Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kanal 7 ekranlarında Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı.

    ‘En iyi ihtimalle sonbahara en kötü ihtimalle yıl sonunda rahatlamış olacağız’

    Tedbirlerin bir anda gevşetilmemesi gerektiğini söyleyen Ceyhan “Sayılar önümüzde olduğu için bir tarih verebiliyoruz. En iyi ihtimalle sonbahara en kötü ihtimalle yıl sonunda rahatlamış olacağız. Aşılamadan sonra vaka artışıyla ilgili dalgalanmalar olmayacak. Artık kendimizi aşılanmamış ülkelerden korumamamız gerekecek. İkinci doz aşıları yaptığımızda 'Bu işten kurtulduk' diyebiliriz” dedi.

    ‘Üçüncü doz için net bir araştırma yok, kafalarda soru işareti olmasın’

    Üçüncü doz aşı için net bir araştırma olmadığını ifade eden Ceyhan “Üçüncü doz için vatandaşların kafasında soru işareti olmasın. Firmalar şimdiden pazar payını ayarlamak adına bu tip açıklamalarda bulunuyor, ancak bununla ilgili çok net bir araştırma olmadığı için henüz düşünmek doğru değil. İnaktif aşı yaptıranlarda 3 ay sonra koruyuculuğun azaldığını ve 3. doz aşının yaptırılabileceğini söyleyebiliriz. Şili'nin 10 buçuk milyon kişilik Sinovac sonuçlarını açıklamasıyla örnek olarak orası gösteriliyor. Yüzde 68 bağışıklık kazandırıyor. Biz kurtulacağız muhtemelen birkaç ay sonra, ancak dışarıdan virüsün girmesi mümkün o yüzden sınırlarımızı koruyacağız” diye konuştu.

    ‘Kaç kişiyi aşıladığınız değil, hangi hızda aşıladığınız önemli’

    Aşılama hızının önemine değinen Ceyhan “Kaç kişiyi aşıladığınız değil, hangi hızda aşıladığınız ve hangi hızda bu işi bitirdiğiniz önemli. Aşılama sayısında kötü bir durumda değiliz. Başka ülkelerle kıyaslama yanıltabilir. Aşılama yüzde 70'lere varmadığı sürece iş bitti diyemeyiz” ifadelerini kullandı.

    ‘Vaka sayılarını binli rakamlara indirebilirsek belli şartlarda maskeyi çıkarabiliriz’

    ‘Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz’ sorusunu yanıtlayan Ceyhan “Bu biraz vaka yoğunluğuyla ilgili. Vaka sayılarımızı böyle binli rakamlara indirebilirsek belli yerlerde belli şartlarda maskeleri çıkartabiliriz. ABD'de aşılı insanlar, kalabalık olmayan ortamlarda maskeleri çıkarabiliyor” dedi. 

    Vakaların düşme nedenini ise Ceyhan, şu şekilde açıkladı: 

    “Dünyada vakalar aşıdan ve kısıtlamadan bağımsız olarak düşüyor. Bunun nedeni ise virüs doygunluk noktasına ulaşarak piki yaşıyor. Herkeste bağışıklık geliştirdiği için 3 aylık korunma dönemine giriliyor ve vakalar düşmeye başlıyor.”

    ‘Yerli aşıyı üçüncü doz olarak kullanabiliriz fikrine ben katılmıyorum, böyle bir çalışma henüz yok’

    Yerli aşı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ceyhan “Bunun bir süresi var. Teknoloji hızlanır ancak hastaların gözlemi belli bir zaman zarfı içerisinde yapılır. Bu yüzden sonbahara yerli aşının kullanıma sunulacağını düşünüyorum. Kayseri'deki yerli aşı çalışmasında Faz-3 çalışması başlanacak. Bu aşıyı üçüncü doz olarak kullanabiliriz fikrine ben katılmıyorum. Böyle bir çalışma henüz yok. Bu aşı Sinovac'ın aynı yapısında olan İnaktif bir aşı. Epey bir yol alındı. Sanayi Bakanı Mustafa Varank Bey'in aşılandığı aşı daha yüksek teknolojili bir aşı. Son derece güvenilir ve bilinen bir teknoloji” diye konuştu.

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    Etiketler:
    Mehmet Ceyhan, Koronavirüs aşısı, Maske, Kovid-19, Koronavirüs, Türkiye
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