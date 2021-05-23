Erciyes Üniversitesi hastanesinde yangın

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 24 kişi dumandan etkilendi.

Tadilat sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımın yangına neden olduğu belirtilirken dumandan etkilenen hastane personeli ve hastalara diğer servislerde müdahale edildi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yaptığı açıklamada, hastanenin poliklinik kısmında, hayırsever tarafından yaptırılan altyapıyla ilgili genişletme ve iyileştirme çalışmaları olduğunu söyledi.

Çalış, "Çok büyük bir alevli yangın değil ama özellikle izolasyon malzemesinin tutuşması sonrasında duman olmuş. Bu da karbonmonoksit birikimine neden olup, dumandan dolayı etkilenen hastalarımız ve personelimiz oldu. Çok şükür can kaybı yok. Bu bizi çok mutlu etti. Hastalarımızın durumu da çok iyi. Gerek hastaların gerekse personelin tedavileri devam ediyor. İnşallah onlar da sağlıklarına kavuşacaklar. Geçmiş olsun diyorum. Hastalarımıza bir an önce şifa diliyorum. Allah beterinden korusun" ifadelerini kullandı.