İstanbul ve Ankara'da PKK operasyonu: Eski HDP Esenler ilçe eşbakanı dahil 6 kişi gözaltında

İstanbul ve Ankara'da düzenlenen PKK operasyonunda, HDP'nin eski Esenler ilçe eşbaşkanı N.B.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında, 'PKK’nın kırsal alanına eleman aktarım faaliyetlerinde bulunduğu’ yönünde ihbar alınan N.B.Ö ile kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra İstanbul’da olabileceği değerlendirilen ve haklarında sokak eylemlerine katıldıkları yönünde ifade bulunan şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

DHA'nın haberine göre, önceki gün İstanbul’da 6 ilçede ve Ankara’da 8 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller bulundu.Soruşturma devam ediyor.