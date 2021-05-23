Sedat Peker: Korkut Eken’le Mehmet Ağar’ı neden gözaltına almıyorsunuz?

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasının ardından Twitter'dan bir paylaşım yaparak, "Korkut Eken’le Mehmet Ağar'ı neden gözaltına almıyorsunuz, sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?" dedi.