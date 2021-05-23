Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce İstanbul'da çeşitli incelemelerde bulundu. Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camisi, Kasımpaşa'daki Divanhane ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binası'nı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.