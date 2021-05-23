Binali Yıldırım: Sedat Peker'in iddiaları kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz

İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Sedat Peker'in iddialarına ilişkin "Kesinlikle iftiradır, yalandır, çamur atanın kendi elleri kirlenir" açıklamasını yaptı.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin konuştu.

İddiaları reddettiklerini söyleyen Yıldırım, "Kesinlikle iftiradır, yalandır, çamur atanın kendi elleri kirlenir" dedi.

Binali Yıldırım "Oğlum Venezuela'ya gitmiştir ve beraberinde Kovid-19 ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır" ifadelerini kullandı.

#Canlı: AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor https://t.co/pht8y0DsxJ — AA Canlı (@AACanli) May 23, 2021

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