CHP Sözcüsü Öztrak: Bu pislikleri ancak sandık temizler

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu pislikleri ancak sandık temizler" çağrısında bulundu.

Sedat Peker’in Youtube kanalından uyuşturucu trafiği ve derin devlet iddialarının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak sosyal medya hesabından erken seçim çağrısında bulundu.

Faik Öztrak, “Pudra şekerleri beslemelerin burnunda. Venezuela peyniri yandaşlar arasında pek revaçta. Bu pislikleri ancak sandık temizler” dedi.

Uyuşturucudan gelen kirli para trafiğinde Halil Falyalı ve Binali Yıldırım’ın oğlu Ekran Yıldırım’ın isimlerinin geçtiğini öne süren Sedat Peker, Uğur Mumcu cinayeti içinse eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ı suçlamıştı.

Pudra şekerleri beslemelerin burnunda.

Venezuela peyniri yandaşlar arasında pek revaçta.

Bu pislikleri ancak sandık temizler. — Faik Öztrak (@faikoztrak) May 23, 2021

​