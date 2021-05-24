Malatya'da İYİ Parti il binasına saldırı

Malatya’da İYİ Parti İl Başkanlığı'nın bulunduğu binanın önüne gelen Vahap Ş. (33), yanındaki sopayla binanın camlarını kırdı. 43 suç kaydı bulunduğu belirtilen saldırgan gözaltına alındı. İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, "İktidarlar gittiklerini gördükçe kendilerine fayda getirmeyecek yollara girerler. Bu da onlardan biri” dedi.