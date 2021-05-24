Adana merkezli 3 ilde PKK'nın 'siyasi alan yapılanmasına' operasyon

Adana’da merkezli 3 ilde PKK/KCK'nin siyasi alan yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada HDP ile DBP mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK’ın siyasi alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, kırsala aktarım faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Adana merkezli, Şırnak ve Tunceli’deoperasyon düzenlendi.mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğuşafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Özel Harekat Timleri söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklarda önce zırhlı araçlarla girip ardından uzun namlulu silahla çevrede güvenlik önlemi aldı. Alınan güvenlik önleminin ardından şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapılar kırılarak girildi. Özel Harekat içeri girdikten sonra şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.,

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin, HDP Gençlik Meclisi yapılanmasını paravan olarak kullanarak adına araç kundaklama, pankart asman, el yapımı patlayıcı (EYP) atma, Molotof kokteyli atma ve yasadışı eylem ve faaliyetlerinde bulundukları iddia edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.