Vatandaşlar yasa teklifi verebilecek

CHP’nin 'Güçlendirilmiş parlamenter sistem' komisyonunda yer alan İstanbul Milletvekili Yunus Emre, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. "Halkın desteğini toparlayan geniş ittifaklarla büyük bir siyasi destek yaratmak lazım" diyen Emre, vatandaşın yasa teklifi verebileceğini, seçim barajının yüzde 3 olabileceğini söyledi.

CHP’nin 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' komisyonunda yer alan İstanbul Milletvekili Yunus Emre, izleyecekleri yol haritasıyla ilgili konuştu.

"Bir orkestrasyon ihtiyacı var. Bir orkestra şefine ihtiyaç var" diyen Emre, "Halkın desteğini toparlayan geniş ittifaklarla büyük bir siyasi destek yaratmak lazım. Bizim Genel Başkanımızın cumhurbaşkanı adayı olması diğer genel başkanların arka planda olması anlamına gelmiyor. Onlar da Türkiye’nin yönetiminde en etkin şekilde bu uzlaşmanın oluşmasında ve işlemesinde orta yerde bulunacaklar" diye konuştu.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'e konuşan Emre, Parti Meclisi toplantısında 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' konusunun ele alınacağını, hazırlanan metnin görüşüleceğini belirterek, "Bu bir Parti Meclisi kararı olacak" dedi. TBMM’deki makamında CHP’nin yaptığı hazırlığa ilişkin soruları yanıtlayan Emre, özetle şunları söyledi:

'Belli sayıda insan bir araya gelip bir yasa teklifi oluşturabilecek'

Bizim paketimizde birtakım yeni öneriler, toplumun ilgisini çekecek şeyler var; yurttaş girişimleri, yurttaşların yasa önerisinde bulunması gibi. Yapıcı güvensizlik oyu gibi. Belli sayıda insan bir araya gelip bir yasa teklifi oluşturabilecek.

'Yapacağımız şey, şapkadan tavşan çıkartma olayı değil'

Yapacağımız şey, şapkadan tavşan çıkartma olayı değil. Çünkü zaten Türkiye’nin ihtiyacının ne olduğu ile ilgili bir genel uzlaşma var. Meclis’ten çıkan, Meclis’e karşı sorumluluğu olan bir hükümet. Meclis’te kesin hesap komisyonu kuracağız, diyoruz. Onun başına muhalefetten birisi gelecek diyoruz. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nu ikiye ayıralım. Savcılığın yerini hukuk sisteminde değiştirelim, savunmayı daha öne çıkaralım diyoruz.

'Senato konusu çok tartışılıyor'

Tartışılan bazı konular var, mesela senato konusu çok tartışılıyor. Kanun yapımını fabrikasyondan ziyade daha uzmanlığa dayalı yapmak için bir senato olsa iyi mi olur, tartışılıyor.

'Hükümet kurmayı kolaylaştıralım, bozmayı zorlaştıralım'

Öyle uygulamalar yapalım ki parlamenter sistemi rasyonelleştirmek adına hükümet kurmayı kolaylaştıralım, bozmayı zorlaştıralım. ‘Yapıcı güvensizlik oyu’ diye bir şey getireceğiz. Ne demek bu? Sen mevcut hükümeti bozuyorsan eğer, onun yerine nasıl bir kompozisyonla, ne hükümeti kurduğunu da göstermen lazım. Bunu gösteriyorsan, bozabilirsin, bunu gösteremiyorsan, hükümeti bozamazsın gibi bir kural getiriyoruz.

'Makul bir baraj yüzde 3 gibi bir şey belki olabilir'

Parlamenter sistem olan ülkelerde baraj var ama hiçbir yerde yüzde 10 baraj yok. Bir; Seyşeller de, bir Türkiye’de var. Bunu partiler arasında tartışmak lazım. Makul bir baraj yüzde 3 gibi bir şey belki olabilir.

'Yurt dışı seçim çevresi'

Meclis’teki temsili daha güçlü nasıl yapabiliriz? Mesela bir zamanlar Türkiye Milletvekilliği önerisi vardı Anayasa Mahkemesi onu bozmuştu. Biz, yurt dışındaki yurttaşlarımız için yurt dışı seçim çevresi getireceğiz diyoruz. Yurt dışındaki insanlar oy kullanıyorlar ama temsilcisi yok. Türkiye’de temsil olayını daha renkli, daha güçlü kılacak düzenlemelere ihtiyaç var.

'Bir deli gömleğini Türkiye’ye giydirdi'

Biz tabi Erdoğan ile oturup, bu aşamada bir anayasa yapmak gibi bir anlayışımız yok. Çünkü zaten Türkiye’deki sorunu yaratan Erdoğan, yani kendi şahsi projem, kişisel projem diye söylediği... Bir terzi dikim sistemi, bir deli gömleğini Türkiye’ye giydirdi.

‘Orkestra şefine ihtiyacımız var’