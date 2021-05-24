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    Enes Batur

    Meclis, sosyal medya fenomeni Enes Batur’u dinleyecek

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105241044570699-meclis-sosyal-medya-fenomeni-enes-baturu-dinleyecek/

    Meclis Dijital Mecralar Komisyonu’nda sosyal medyanın etkisi konuşulurken YouTube’da 15 milyon takipçisi olan fenomen Enes Batur da konuşuldu. Komisyon üyeleri, Batur’un dinlenmesini önerirken, Facebook, Twitter, Instagram Türkiye temsilcilerinin Meclis’e çağrılması kararlaştırıldı.

    TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, geçen perşembe düzenlediği toplantısında sosyal medya mecralarını masaya yatırdı.

    CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, toplantıda, YouTuber Enes Batur'a işaret ederek, "Dünyanın bildiği bir kişi. Onu muhatap alıp buraya belki davet etmemiz gerektiğini düşünüyorum yani dinlememiz lazım. Yani nasıl bakıyor, nedir, ne düşünüyor? Çünkü milyonlarca genci etkiliyor, bizim çocuk, herkes oturup 5-6 yaşında çocuklarımız deli gibi onu izliyorlar" ifadelerini kullandı.

    Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre komisyonda ortaya atılan fikirler ve alınan kararlar tutanaklarda özetle şöyle yer aldı:

    Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, TikTok, VKontakte, YouTube, Dailymotion, LinkedIn, Spotify, Netflix, Amazon Prime; Türkiye’de temsilciliklerini açtılar. Bu, gerçekten ülkemiz adına çok sevindirici. Türkiye’de en çok kullanıcıya sahip olan sosyal ağlardan başlayarak bu sosyal ağların Türkiye’ye davet edilmesi ve burada Meclisimize çalışmalarıyla ilgili bilgi verilmesi konusunda komisyonumuzun bir gündemi var. Sosyal ağ temsilcileri ile işbirliği içerisinde faaliyetleriyle bir ortaklaşmanın içinde olunması konusu ve en azından kamuoyunda tartışılan konularla ilgili bir açıklama yapmalarını, yani bizim burada sormamız gerekiyor. Facebook kendisini bir ulus üstü, parlamentolar üstü bir konumda mı görüyor? Ya da Twitter kendisini hangi hakla bir başkanın ya da bir yöneticinin paylaşımlarını engelleme noktasında görüyor? Bizim bunları sormamız ve açıklık getirmemiz gerekiyor.

    AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan: Türkiye’nin dijital görüntüsünü, görünümünü alalım, belki dijital harita gibi bir şey. Hem altyapı açısından hem de kullanıcı memnuniyeti açısına kadar değişebilecek farklı alanlarda bir şey yapılabilir. 

    Enes Batur
    © Fotoğraf : Youtube
    Enes Batur hakkında soruşturma başlatıldı
    CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal AdıgüzelBir de Bitcoin meselesi var, zaten arkadaşlarımız da bahsetti, tekrar üzerinden geçmek gerekir mi bilmiyorum. Tabii, bizim baştan beri hep söylediğimiz bir tutumumuz var yani yasakçı bir bakış açısından çok dünyadaki standartları görüp doğru bir düzenleme yapılsın.

    AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş: E-spor başta olmak üzere. Bu alanlarda meydana gelen uygulamalar, yayın hakları vesaire vesaire; tüm bunların bir demokratik denetimini yapacak, kişilerle, uzmanlarla bu heyeti bir araya getirecek ve Meclis adına da bunu her yıl bir rapor altına alacak bir çalışma, son dönemde yaşadıklarımızdan sonra bence çok zaruri.

    'Dünya biliyor'

    CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay: Mesela YouTube’de bir Türk genci, Enes Batur, biliyorsunuz belki Başkanım, bu kişinin 15 milyon takipçisi var.

    Hüseyin YaymanDünya biliyor ya.

    Burak ErbayEvet, dünyanın bildiği bir kişi. Onu muhatap alıp buraya belki davet etmemiz gerektiğini düşünüyorum yani dinlememiz lazım. Yani nasıl bakıyor, nedir, ne düşünüyor? Çünkü milyonlarca genci etkiliyor, bizim çocuk, herkes oturup 5-6 yaşında çocuklarımız deli gibi onu izliyorlar. Onu izlediğimizi, onun farkında olduğumuzu ona hissettirmemiz lazım belki de. Devlet organizasyonu diyorum ya yani çekinmememiz lazım çünkü bir realite. Onun bakış açısını yakalayabilmek açısından, işte bu gidişatı, hayatı yakalamaktan kastım bu.”

    Etiketler:
    AK Parti, YouTuber, YouTube, Meclis Dijital Mecralar Komisyonu, TBMM, Enes Batur
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