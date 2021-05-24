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    Nedim Şener

    Nedim Şener: Türkiye’de kalan FETÖ üyeleri şimdi çocuklarını örgüte teslim ediyor, üstüne de para veriyor

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    Hürriyet yazarı Nedim Şener, Çanakkale'deki FETÖ yapılanmasına düzenlenen operasyondan bazı detaylar aktardı. Bu kapsamda alınan ifadelere değinen Şener, "Türkiye’de kalan FETÖ üyeleri, kendi hayatlarını örgütün hizmetine vermişken şimdi de çocuklarını örgüte teslim ediyor, üstüne de para veriyor" dedi.

    Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, 'FETÖ anneleri babaları yaktı, sıra çocuklarında' başlığıyla yayımlanan yazısında 'devletin içinde, bürokraside, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) devletin medya kuruluşlarında, yargıda açık-gizli hala varlığını koruyan FETÖ'nün, tabandaki varlığını kaybetmemek ve genişletmek için çalışmalarını sürdürdüğünü' anlattı.

    Ana hedeflerden birinin 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sonrası gözaltına alınan ve tutuklanan 130 bin dolayındaki FETÖ mensubunun bir arada tutmak olduğunu ifade eden Şener, "Bunun için yeni sözde 'Mağdur Aileler yapılanması', 'Finansal yapılanma' ve 'Talebe yapılanması' şeklinde Ankara, İzmir ve İstanbul merkezli yeni örgütlenmelere gitti" dedi. Şener, şöyle devam etti:

    • "Hapisteki FETÖ’cülerin dışarıdaki aile üyelerine maddi yardım yapılırken, özellikle bu ailelerin çocuklarını da örgüte kazandırmak için 'Talebe yapılanması' kurdular.
    • Böylece babalarını, annelerini örgütün amaçları için kullanan FETÖ, şimdi de çocuklara el atmış oldu. Nitekim, FETÖ’nün bu yapılanmasına yönelik cuma günü Çanakkale Başsavcılığı’nın koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) desteği ile Çanakkale Emniyet KOM ve İstihbarat Şubeleri tarafından yürütülen operasyonda, örgütün bu ildeki yeni yapılanması çökertildi.

    'Şu an için Çanakkale’deki yapılanma deşifre edildi'

    • Elbette bu FETÖ’nün vazgeçeceği anlamına gelmiyor ama şu an için Çanakkale’deki yapılanma deşifre edildi. Diğer illerde de devamı gelecek.
    • Çanakkale merkezli 14 ilde 84 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılan operasyonda, örgütün öğrenci yapılanması, esnaf yapılanması, aile yapılanması, mahrem il yapılanması ve finans ağı ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınanlar arasında, örgütün il imamı, bölge sorumlusu, ilçe imamları, öğrenci sorumluları olduğu gibi örgüt içinde üst kademede mahrem konumda yer alan kişiler de var. Örgütün bir yandan finansal yapılanma üzerinden ailelere yardım ettiği belirlenirken, diğer yandan örgüt üyelerinin yurtdışına firarlarını da organize ettiği ortaya çıktı."

    Her eve 1 'abi, 3 'şakirt'

    Şener, FETÖ'nün okul çağındaki çocukların örgüte kazandırılması için yoğun çaba içinde olduğunu ifade etti. Gözaltına alınan 'Çanakkale yapılanması sorumlularının' ifadelerinde bunu açık açık söylediğini belirten Şener, "Annesi babası örgüt elemanı olan çocukları kazanmalarının çok daha kolay ve güvenilir olduğunu anlatıyorlar. Onları örgüte kazandırmak için oluşturulan yeni evlerde bir 'ev abisi' en fazla üç öğrenci (şakirt) ile ilgileniyor. Çanakkale’de bu amaçla oluşturulan evlere de baskınlar yapıldı" diye yazdı. 

    'Her çocuk başına ailelerinden 1700 TL aylık para alıyor'

    "Üst düzey yöneticileri ile korumak istediklerini 15 Temmuz öncesi ve hemen sonrasında yurtdışına kaçıran FETÖ, burada bıraktığı örgüt üyelerinin kendilerini, paralarını, şimdi de çocuklarını kullanmayı bırakmıyor" diyen Şener, şunları kaydetti:

    • "Alınan ifadelere göre gözaltına alınan, tutuklanan ve kaçamadığı için Türkiye’de kalan FETÖ üyeleri, kendi hayatlarını örgütün hizmetine vermişken şimdi de çocuklarını örgüte teslim ediyor, üstüne de para veriyor. FETÖ’cüler, yeniden yapılanma çerçevesinde ders adı altında her çocuk başına ailelerinden 1700 TL aylık para alıyor.
    • Peki o paralar ne yapılıyor? Bir kısmı hapistekilerin ailelerine ulaştırılıyor, bir kısmının ne yapıldığı ise savcılığın cuma günkü açıklamasında şu ifadelerle anlatıldı: 'Sözde il imamının, örgüt ailelerine yardım adına toplanan paraların bir kısmını, para karşılığı fuhuş yapan kadınlarla harcadığı, lüks ve şaşaalı yaşam sürdüğü tespit edildi.'"

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    Hürriyet gazetesi, Para, örgüt, Okul, Çocuk, Operasyon, Çanakkale, FETÖ, Nedim Şener
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