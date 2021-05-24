Elazığ'ın merkeze bağlı Bağdere köyüne otomobili ile giden Tarık Atıcı yolda bir yılan gördü. Aracından inen Atıcı, yakaladığı yılanı koluna sarıp önce öptü sonra ise eliyle sevmeye başladı.

Bu esnada arkadaşı da o anları cep telefonu ile kaydetti.

Yakaladığı yılanı seven Tarık Atıcı'nın, "Bu benim oğlum, bu benim her şeyim. Amcam bir dil göster. Bir defa daha öpeyim" demesi dikkat çekti.

Yakaladığı yılanı önce sevdi, ardından da öptü: Bu benim oğlum, bu benim her şeyim. Amcam bir dil göster. Bir defa daha öpeyim https://t.co/gzGcZvzJDq pic.twitter.com/Hias8LOSZP — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 24, 2021​

Sosyal medyada yayınlanan video ise ilgi gördü.