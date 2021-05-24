ABD istihbaratının da aradığı 'IŞİD bombacısı' İstanbul'da yakalandı

İstanbul polisi, Amerikan istihbaratının da aradığı, IŞİD'in bomba yapım uzmanını düzenlediği operasyonla yakalayarak tutuklandı. Şüpheli ve 3 iş birlikçisi hakkında 22.5 yıl hapis cezası istendi.

IŞİD'in, başka ülkelerdeki saldırılarında kullanılacak bombaları hazırlayan grubunun kritik ismi Mustafa Abdulvahap Sofi Mahmut, İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

TRT'den Hamza Çifçi'nin haberine göre Mahmut'un, kentte güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırı planlandığı ve ABD'ye ait bazı kurumları da hedeflediği belirlendi.

İnternet üzerinden IŞİD üyelerine bomba yapımını anlatıyordu

1999 yılında Mısır'da doğan ve Suriye'de IŞİD'e katılan Mahmut, orada geçirdiği süre boyunca, patlayıcı, intihar kemerleri ve el yapımı patlayıcılar konusunda uzmanlaştı.

Terör örgütünün başka ülkelerdeki saldırılarında kullanılacak bombaları hazırlayan grubun kritik ismi oldu. Suriye'den ayrıldıktan sonra önce Mısır'a gitti, ardından da Türkiye'ye geldi.

İnternet üzerinden, IŞİD üyelerine bomba yapım ve kimya dersleri verdi.

İstanbul polisinden terör örgütü DEAŞ'a kritik operasyon: Amerikan istihbaratının da aradığı bomba yapım uzmanı yakalandı.https://t.co/66ILbPv6rL pic.twitter.com/EqxmkWOpgR — TRT HABER (@trthaber) May 24, 2021

​ABD istihbaratı tarafından da arnaan Mahmut'a, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonrası operasyon düzenlendi.

Şüpheli, irtibatlı olduğu 3 kişi ile birlikte Esenyurt'ta yakalandı. Hakim karşısına çıkan Mustafa Abdulvahap Sofi Mahmut, tutuklandı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 4 şüpheli hakkında silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliğinden 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi.