Ünlülerin ihbarı üzerine tutuklanan 'Ponzi Mine': Ben de dolandırıldım

Burcu Kıratlı, Semih Erden gibi isimlerin ihbarı sonrası tutuklanan 'Ponzi Mine', Avusturya'ya kaçtığını iddia ettiği çalışanından şikayetçi oldu ve bu kişinin kendisini dolandırdığını ileri sürdü.

Türkiye, Mine Mumcu ismini kısa sürede yüksek kâr vereceğini vadeden Ponzi Piramit isimli sistemle tanıdı. Magazin, spor ve iş dünyasındaki birçok kişiyi dolandıran Mumcu; Burcu Kıratlı, Semih Erden gibi isimlerin "Dolandırıldık" ihbarı sonrası tutuklanmıştı.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre Mumcu, soruşturma sürerken piyasadan topladığı milyonlarca lirayı İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde faaliyet gösteren bir mücevherat şirketine yatırdı. Mücevherlerin hazırlandığı sürede savcılık tarafından gözaltına alınan Mumcu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mumcu'nun cezaevinde olduğu sürede firma mücevherleri hazırlamış ve Mumcu'nun Nişantaşı'ndaki ofisine götürmüştü. İddiaya göre Mumcu'nun yanındaki çalışan, mücevherleri şirketten teslim aldı. Halen cezaevinde olan Mumcu, mücevherlerin teslim alındığını bilmiyordu.

Geçen günlerde avukatı aracılığıyla şirkete ihtar çeken Mumcu, mücevherlerin Feyza Aydın isimli çalışanı tarafından alındığını öğrendi. Bunun üzerine şikayetçi olan Mumcu, Avusturya'ya kaçtığını iddia ettiği çalışanının kendisini dolandırdığını ileri sürdü.

Kimler, ne kadar dolandırılmıştı?

Basketbolcu Semih Erden, sisteme 1 milyon 708 bin lira yatırdı. Yatırdığı paranın 350 bin lirasını alan Erden'in zararı 1 milyon 358 bin TL. Sisteme para yatıran diğer isimlerin zararları ise şöyle:

Burcu Kıratlı: Yarım milyon TL.

Tuzlaspor AŞ.'nin yöneticisi Rıdvan İlhanlı: 3 milyon 500 bin TL.

Yeliz Tuğba Yasa ve iki kardeşi: 3 milyon TL.

Halil İbrahim Demirel: 2 milyon 11 bin TL.

Halil Dündar: 1 milyon 147 bin TL.

Esin Odacılar: 500 bin TL.