Rapor vermeyen doktora saldırı: 'Resmen pusu kurmuşlar'

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde meydana gelen olayda, aile hekimi Rıdvan Tunç kendisine gelerek rapor isteyen bir hastasına gerekli şartları sağlamadığı gerekçesiyle rapor vermedi.
Yaşanan olay sonrası arkadaşlarını da yanına alarak olay yerine giden saldırgan, sokak içerisine geldikleri araçla adeta pusu kurup aile hekiminin gelmesini bekledi. Aile hekiminin sokağa giriş yaptığı esnada şüphelilerden biri sokağın başına giderek ortalığı gözetlerken, saldırgan ise doktoru köşede sıkıştırıp darp etmeye başladı.
Meydana gelen olay sonrası şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olaya ilişkin konuşan Tunç, yaşadıklarını şöyle anlattı:
- "Olay geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde, evden sağlık ocağına gittiğim sırada meydana geldi. Beyaz kıyafetli, 1.90 boylarında bir adam önüme çıktı. Benim önümü kesmeye çalıştığını son anda fark ettim. Bir şey söylemeden beklemediğim bir anda beni darp etti. Ne olduğunu anlamadan, yumruklar saydıran şahıs 'Demek sen bana rapor yazmazsın öyle mi?' diyerek darp etmeye devam etti.
- Güvenlik kameralarını incelediğimizde olayı 3 kişinin planlı bir şekilde gerçekleştiğini fark ettik. Şahıslar yarım saat önce gelerek beni beklemişler. Muhtemelen bir haftadır da beni takip ediyorlarmış. Şahıslar resmen pusu kurmuşlar. Şahıslardan birisi sokak başında benim işe gitmekte olduğumu haber ediyor. Diğer şahıs araçtan indikten sonra bana doğru yürüyerek, darp olayını gerçekleştiriyor. 3. şahıs ise araç ile diğer ikisini alıyor.
'Ameliyat olma ihtimalim var'
- Darp olayı gerçekleştikten sonra polis ekiplerine haber verdim. Polis arkadaşlar ile hastaneye geçtik. Burundan tomografi çekildi. Dudağımda da şişlikler vardı. Kulak Burun Boğaz'a göründüm. Burun kemiğimi oturtmaya çalıştılar. Bir hafta sonra tekrar kontrol edilecek. Belki ameliyat olma durumum da var."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)