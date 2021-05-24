Rapor vermeyen doktora saldırı: 'Resmen pusu kurmuşlar'

İstanbul'da hastasına istediği raporu vermeyen bir aile hekimi, saldırıya uğradı. Darp edilen doktor, "Şahıslar yarım saat önce gelerek beni beklemişler. Muhtemelen bir haftadır da beni takip ediyorlarmış. Şahıslar resmen pusu kurmuşlar" dedi.