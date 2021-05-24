IMDb, Sedat Peker sayfasını yayından kaldırdı

Dünyanın en popüler film ve dizi veri tabanını bünyesinde barındıran Internet Movie Database (IMDb), Sedat Peker'in videolarının yer aldığı sayfayı yayından kaldırdı.

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in videoları için IMDb'de açılan 'Sedat Peker vs AKP' sayfası, yayından kaldırıldı. IMDb, 'Top 250 TV Programları' sayfasının yayınını da durdurdu.

Peker'in çektiği videolar, dün (23 Mayıs 2021) IMDb'de TV programları kategorisinde yayınlanmıştı. Sayfa, 30 bine yakın oyla 10 üzerinden 10 değerlendirme puanı alarak birinci sıraya yükselmişti.