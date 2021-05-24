Mobilya ustalığı: Genç çalışan bulmak çok zor, maaşı 7 bin liraya çıkıyor

Mobilya atölyesinde çalışanlar 3 bin lira gibi bir ücretle işe başlıyor ve bu tecrübe arttıkça 6-7 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak bu işte ciddi bir öğrenme sürecinin şart olduğu ifade ediliyor. Mobilya ustaları, öğrenme süreci uzun olduğu için sektöre yeni usta yetiştirmekte zorlandıklarını söylüyor.

Mobilya sektör temsilcilerine göre son dönemde artan girdi maliyetleri, ithal edilen malzemelerin fiyatlarındaki yükseliş ve kur nedeniyle yeni mobilya almak isteyen vatandaşlar biraz çekimser kalabiliyor. Ancak bu, onlara göre sadece bir talebin ertelenmesi demek. Çünkü mobilya insan hayatı için artık çok daha öncelikli. Üstelik yenilenme sıklığı da gittikçe daralıyor.

Uzun süredir her hafta bir mesleği deneyimleyen Hürriyet muhabiri Emre Eser, bu hafta Pendik’te çalıştığı mobilya atölyesinden izlenimlerini ve meslekle ilgili biglileri aktardı. Eser, haberinde meslekle ilgili aktardığı bazı bilgiler şu şekilde:

'Ustaların gittikçe azalması ise üretimin sürdürülebilirliğini riske atıyor'

Mobilya üreticilerinin en büyük sorunlarından biri de kalifiye eleman bulmak. Ar-Ge ve benzer bölümler için çok sayıda müracaat alınıyor ama tezgâhın başına geçmek için kimse o kadar hevesli değil. Başka atölyelerden ustalarla da konuştuğumda aldığım cevap aynı. Onlara göre usta yetiştirme süreçleri eskisi kadar kolay olmuyor. Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezunlar da pek kendi işlerini yapmaya gönüllü değil. Bunun en büyük nedeni bazı işverenlerin düşük maaş politikası olarak gösteriliyor. İşe yeni başlayan gençler hemen işi bırakıyor. Sabredip işi öğrenenler ise meslekte iyi noktalara geliyor. Ancak bunların bir kısmı, belli süre sonra görece iyi maaş alabiliyor. Ustaların gittikçe azalması ise üretimin sürdürülebilirliğini riske atıyor.

'Şikâyet edenle şikâyet edilen arasında bir nesil farkı var'

Bu ve yakından deneyimleme fırsatı bulduğumuz diğer işlerde de şikâyetler aynı. Sektör temsilcileri kendilerince haklı sebepler üretiyor. Ancak mikrofonu çalışanlara uzattığınızda cevap farklılaşıyor. Şikâyet edenle şikâyet edilen arasında bir nesil farkı var. Beklentiler de farklılaşıyor. Burada mavi yakalı olma, çalışma ortamı, sosyal haklar ve mesai kavramının da yeniden ele alınması gerek. Dünyanın bu kadar hızlı değiştiği bir ortamda lise mezunu bir genci günde 8 saat tezgahın başında tutmak elbette mümkün olmayacaktır. Onları da biraz onların gözünden anlamaya çalışmak ve gereğini yapmak kaçınılmaz. Belki bu şekilde yüksek genç işsizliği için de yeni çözümler üretilebilir.

Mobilya atölyesinde çalışanlar 3 bin lira gibi bir ücretle işe başlıyor ve bu tecrübe arttıkça 6-7 bin liraya kadar çıkıyor.

'İthal malzemelerin fiyatlarında ve tedariğinde sorun yaşandığı zaman piyasa büyük bir sıkıntının içine düşüyor'

Sektörde zaman zaman yaşanan ekonomik dalgalanmaların ve girdi kalemlerindeki maliyet artışlarının büyük sıkıntılar oluşturduğunu söyleyen Hotelya’nın kurucu ortağı Erdoğan Döner, şunları söyledi:

"Sünger ve mdf gibi ithal malzemelerin fiyatlarında ve tedariğinde sorun yaşandığı zaman piyasa büyük bir sıkıntının içine düşüyor. Bu bizi çok zorluyor. Haliyle fiyatlara da yansıyor."