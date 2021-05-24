Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni haberle ilgili haziranı bekleyelim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'nın oldukça büyük olduğunu belirterek, "Yeni gelen sismik veriler de ümidimizi teyit ediyor. Yeni haberle ilgili haziranı bekleyelim. Emin olmadan açıklama yapmıyoruz. Bunlar büyük ve önemli işler" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuk olduğu A Haber ve A Para ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl ağustos ayında Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin açıklandığını anımsatan Dönmez, Türkali-2 kuyusunun tamamlama ve test işlemlerinin 5 Mayıs itibarıyla Kanuni gemisi tarafından başlatıldığını söyledi.

Fatih sondaj gemisinin sahanın üretime hazırlanması için yeni sondajlara hazırlandığını ve Kanuni'nin açılan kuyuların üretime açılması için görev almaya devam edeceğine dikkati çeken Dönmez, "Barbaros Hayreddin Paşa gemisi 3 boyutlu sismik çalışmalarına Karadeniz'de devam ediyor" diye konuştu.

Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'nın oldukça büyük olduğuna işaret ederek, "Ümitli olduğumuz bir saha. Yeni gelen sismik veriler de ümidimizi teyit ediyor. Yeni haberle ilgili haziranı bekleyelim. Emin olmadan açıklama yapmıyoruz. Bunlar büyük ve önemli işler" ifadelerini kullandı.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşfin 2023'te üretime geçileceğini kaydeden Dönmez, "Burada 30 ila 40 arasında kuyu açmayı planlamıştık. İlk üretim için bu kadar kuyunun açılmasını beklemeye gerek yok. İlk 5-6 kuyudan sonra üretime alabiliriz. 2027-2028'lerde maksimum üretim seviyesine ulaşmış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Akdeniz'de son durum ve 4. sondaj gemisi

Dönmez, Türkiye'nin Akdeniz'de son 3 yıldır yaklaşık 8 derin deniz sondajı yaptığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bunlardan 3 tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aldığımız sahalarda, diğerleri kendi kıta sahanlığımızın olduğu bölgelerde. Bir taraftan da sismik çalışmalar devam ediyor. Uluslararası deniz hukukuna uygun kendi hak ve menfaatlerimiz var ve bunlardan taviz vermemiz söz konusu değil. Öte yandan, masadan da kalkmak istemiyoruz. Gelin bir masa etrafında, uluslararası konferans yöntemiyle tartışalım istiyoruz. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerle bu toplantıları yapabiliriz. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklılığımıza sonuna kadar inanıyoruz. Yunanistan'ın son yıllarda dile getirdiği hak iddialarını da rahatlıkla çürütebiliyoruz."

Akdeniz'de açılan bazı kuyularda gaz emareleri olduğunu aktaran Dönmez, "Fakat emin olmadığımız için, ekonomik bir rezerv bulmadığımız için açıklamadık. Her bir sondajdan elde edilen veriler daha önce elde edilen sismik verilerle kontrol ediliyor. Orada birkaç sondajımız daha olabilir. Onu biraz zaman gösterecek. Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin geçmişte birtakım keşifleri ve üretimleri söz konusu. Bir potansiyel olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Dönmez, Türkiye'nin şu anda 4.4 milyar metreküp olan doğal gaz depolama kapasitesini 2023-2024 yıllarında 10 milyar metreküpün üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Doğal gaz alım kontratlarına da değinen Bakan Dönmez, gaz alımında fiyat ve ekonomik şartları daha uygun olan kaynaklarla kontrat yapılacağını dile getirdi.

Dönmez, sondaj filosunun büyümesini istediklerini ve 4. sondaj gemisinin satın alma ya da kiralama yoluyla alınabileceğini de sözlerine ekledi.

Akdeniz'de müjde ne olacak?



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez @fatih_donmez: Açtığımız bazı kuyularda gaz emareleri var pic.twitter.com/LYYXBJyOHy — A Haber (@Ahaber) May 24, 2021

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