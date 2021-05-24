Thodex soruşturmasında Rana Azap'ın tutuklanması talebi reddedildi

Thodex soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle sevk edilen 27 yaşındaki şüpheli Rana Azap'ın adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz eden savcılığın talebini değerlendiren hakimlik, tutuklama talebini reddetti.
Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Thodex soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcısının şirketin finans departmanında çalışan Rana Azap'ın hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi yönündeki itirazını değerlendirdi.
Hakimlik, Azap'ı adli kontrolle serbest bırakan Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında düzeltilecek bir husus bulunmadığına kanaat getirerek, savcının itirazını reddetti.
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