Beyoğlu'nda bir kadın 5 gündür aynı duvarda oturuyor: 'Sorununu öğrenmek için Afrikalıları getirdik, konuşmuyor'

Beyoğlu'nda Afrikalı olduğu söylenen bir kadın, 5 gündür aynı istinat duvarında oturuyor. Mahalle sakinleri, "Yemek getiriyoruz, para veriyoruz, almıyor. Bazen burada, bazen parkta oturup, uyuyor. Afrikalıları getirdik, sorununu öğrenmeye, çözmeye çalıştık. Ancak, kimseyle konuşmuyor" diyor.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde mahalle sakinlerince Afrikalı olduğu belirtilen bir kadın, 5 gündür aynı istinat duvarının üzerinde oturuyor. Yüzünde cerrahi maske bulunan kadın, üzerini ve yüzünü ise berber önlüğüyle örtüyor.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre çevredekilerin verdiği yiyecekleri kabul etmeyen, kimse ile konuşmayan sadece tuvalet ihtiyacını gidermek için yakındaki parka gidip gelen kadının durumundan endişe eden çevre sakinleri, ilgililerin duruma müdahale etmesini istedi.

'Afrikalıları getirdik, sorununu öğrenmeye, çözmeye çalıştık'

Mahalle sakinlerinden biri, "Yemek yemiyor, sadece su içiyor. Mahalle sakinleri olarak yemek getiriyoruz, para veriyoruz, almıyor. Bazen burada, bazen parkta oturup, uyuyor. Afrikalıları getirdik, sorununu öğrenmeye, çözmeye çalıştık. Ancak, kimseyle konuşmuyor. Yüzünü kapattı. Israr ettiğiniz de tepki gösteriyor. Sonuçta bir kadın ve sorunları olduğu belli. Belki de göçmen. İlgililerin durumu ile ilgilenmesini bekliyoruz" dedi.