Muharrem İnce'den Sedat Peker eleştirisi: Meğer bu iktidar 90'ların baş aktörleriyle kankaymış

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak basın toplantısı düzenledi.

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in yayınladığı videolara değinen İnce, "Bu iktidar Türkiye'yi 90’lara döndürmeyeceğiz diye hep korkuttu, meğer bu iktidar 90’ların baş aktörleriyle kankaymış" dedi.

"Bugün organize suç örgütü lideri dedikleri kişi şehir şehir gezdi Erdoğan'a oy istedi. O zaman neredeydiniz siz? Aklınız neredeydi?" diye soran İnce, sözlerinin devamında, "Bunları siz yaptınız siz. Ey iktidar. Şimdi devletin televizyonlarına geçmişler cevap yetiştiriyorlar. Utanmıyor musunuz geçmişte koruma verdiğiniz kişiye bugün böyle söylemeye. Size oy isterken neydi? Başka bir iş mi yapıyordu?" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TRT Haber'de verdiği röportajda ileri sürdüğü 'Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasına ilişkin de konuşan İnce, "Arkadaş bütün milletvekilleri töhmet altında. Kim bu bunu açıklayacak devletin görevi bu. Bütün siyaset kurumunu zan altında bırakamazsınız. Kim bu 10 bin dolar maaş alan siyasetçi? Ey Erdoğan sen, göreve davet ediyorum kim bu açıkla. Savcıları göreve davet ediyorum. Böyle bir ülke olmaz. Biz muz cumhuriyeti miyiz?" sözlerini kaydetti. İnce, "Türkiye’nin acilen bir temiz eller operasyonuna ihtiyacı var" dedi. İnce'nin açıklamalarının kalanında şunlar öne çıktı:

Muhalefete HSK tepkisi: 3 üyeye tav oluyorsunuz

(HSK seçimi) "Mafyanın yargıya hukuk dersi verdiği bu günlerde HSK'da seçim var. 13 üye, biri bakan, biri yardımcısı. Orada zaten yanlışlık başlıyor. Anayasa'da diyor ki bakan ve müsteşar, e müsteşarlık kaldırıldı. Bakan yardımcısı var. Nasıl olur, Anayasal suç işleniyor burada yanlış. Bakan yardımcısının yazacağı, müsteşarın yerine geçtiği Anayasa’da yazıyor mu? Yazmıyor. Baştan daha yanlışlık başlıyor. 4 üyeyi cumhurbaşkanı, iki üye bakan, bakan yardımcısı 6. 4 de cumhur ittifakı seçecek, 10. 2 İYİ Parti. Bir CHP 13. Şimdi anlayamadığım yerler var burada. Soruyorum; yahu siz 13 üyede 3 üyeyi almak için mi siyaset yapıyorsunuz? Buna mı tav oldunuz? Elma şekeri siyasetidir bu. Erdoğan HSK’ya üye atadığında tarafsız oluyorsa, eleştiriyorsak, başka bir siyasi parti genel başkanı da HSK’ya üye atadığında eleştiriyor olmamız lazım. Bu sisteme toptan karşı çıkmalıyız. Üye tav oluyorsunuz."

(Yeni bir anayasa hazırlığı) "Biz de bir komisyon kuruyoruz. Henüz yeni kurulduk. Bu konuda da bir komisyon oluşturuyoruz. Her şeyi yakından takip ediyoruz. Dün bir hukukçu arkadaşımızı görevlendirdik, o koordine edecek: Bu konuda sözü olandan bir komisyon kurup çalışmalarımıza devam edeceğiz."

'Erken seçim olacaksa biz hazırız'