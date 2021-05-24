Kayıt
14:57 24 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Muharrem İnce'den Sedat Peker eleştirisi: Meğer bu iktidar 90'ların baş aktörleriyle kankaymış

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 16
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1044574007_0:0:1201:676_1200x675_80_0_0_1d761f287db5b5df36264f904a52fdbf.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105241044574039-muharrem-inceden-sedat-peker-elestirisi-meger-bu-iktidar-90larin-bas-aktorleriyle-kankaymis/

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İnce, "Meğer bu iktidar 90'ların baş aktörleriyle kankaymış" dedi.

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak basın toplantısı düzenledi.

    Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in yayınladığı videolara değinen İnce, "Bu iktidar Türkiye'yi 90’lara döndürmeyeceğiz diye hep korkuttu, meğer bu iktidar 90’ların baş aktörleriyle kankaymış" dedi.

    "Bugün organize suç örgütü lideri dedikleri kişi şehir şehir gezdi Erdoğan'a oy istedi. O zaman neredeydiniz siz? Aklınız neredeydi?" diye soran İnce, sözlerinin devamında, "Bunları siz yaptınız siz. Ey iktidar. Şimdi devletin televizyonlarına geçmişler cevap yetiştiriyorlar. Utanmıyor musunuz geçmişte koruma verdiğiniz kişiye bugün böyle söylemeye. Size oy isterken neydi? Başka bir iş mi yapıyordu?" ifadesini kullandı. 

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TRT Haber'de verdiği röportajda ileri sürdüğü 'Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasına ilişkin de konuşan İnce, "Arkadaş bütün milletvekilleri töhmet altında. Kim bu bunu açıklayacak devletin görevi bu. Bütün siyaset kurumunu zan altında bırakamazsınız. Kim bu 10 bin dolar maaş alan siyasetçi? Ey Erdoğan sen, göreve davet ediyorum kim bu açıkla. Savcıları göreve davet ediyorum.  Böyle bir ülke olmaz. Biz muz cumhuriyeti miyiz?" sözlerini kaydetti. İnce, "Türkiye’nin acilen bir temiz eller operasyonuna ihtiyacı var" dedi. İnce'nin açıklamalarının kalanında şunlar öne çıktı:

    Muhalefete HSK tepkisi: 3 üyeye tav oluyorsunuz

    • (HSK seçimi) "Mafyanın yargıya hukuk dersi verdiği bu günlerde HSK'da seçim var. 13 üye, biri bakan, biri yardımcısı. Orada zaten yanlışlık başlıyor. Anayasa'da diyor ki bakan ve müsteşar, e müsteşarlık kaldırıldı. Bakan yardımcısı var. Nasıl olur, Anayasal suç işleniyor burada yanlış. Bakan yardımcısının yazacağı, müsteşarın yerine geçtiği Anayasa’da yazıyor mu? Yazmıyor. Baştan daha yanlışlık başlıyor. 4 üyeyi cumhurbaşkanı, iki üye bakan, bakan yardımcısı 6. 4 de cumhur ittifakı seçecek, 10. 2 İYİ Parti. Bir CHP 13. Şimdi anlayamadığım yerler var burada. Soruyorum; yahu siz 13 üyede 3 üyeyi almak için mi siyaset yapıyorsunuz? Buna mı tav oldunuz? Elma şekeri siyasetidir bu. Erdoğan HSK’ya üye atadığında tarafsız oluyorsa, eleştiriyorsak, başka bir siyasi parti genel başkanı da HSK’ya üye atadığında eleştiriyor olmamız lazım.  Bu sisteme toptan karşı çıkmalıyız. Üye tav oluyorsunuz."
    • (Yeni bir anayasa hazırlığı) "Biz de bir komisyon kuruyoruz. Henüz yeni kurulduk. Bu konuda da bir komisyon oluşturuyoruz. Her şeyi yakından takip ediyoruz. Dün bir hukukçu arkadaşımızı görevlendirdik, o koordine edecek: Bu konuda sözü olandan bir komisyon kurup çalışmalarımıza devam edeceğiz."

    'Erken seçim olacaksa biz hazırız'

    • (Erken seçim çağrıları) "Erken seçim olacaksa biz hazırız. Ama demokrasinin önünü açmak lazım. O zaman bütün partilere  sesleniyorum. Seçimlere katılma şartlarını kolaylaştıralım. Sınırlamasın bizi. Buyurun hodri meydan. Bunu yaparsak doğru olur. Biz seçimden falan kaçmıyoruz ama şunu da  unutmayalım. Ola ki baskın yapıldı. Giremesin bunlar diye baskın yapıldı. 100 bin imza şartı var, o da orada duruyor. "
    Etiketler:
    Memleket Partisi, Eleştiri, Süleyman Soylu, Video, Sedat Peker, Muharrem İnce
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Oral, şöyle devam etti: “Yıkılan bütün binaların demirleri alınıyor, betonları buraya dökülüyor. Taş dökseler iyi ama bütün çamuru döküyorlar buraya. Limanın içi berbat. Lağım suları buraya akıyor. Soruyoruz kaçak bağlamışlar diyorlar. Poyraz estiğinde lağım suları limana giriyor. Anormal bir pis koku oluyor burada.”
    Rize'de balıkçılar çöp dolu ağlardan şikayetçi: Maskeler yüzüyor, bu denize daha da girilmez
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi rekor kırdı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet