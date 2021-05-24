Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Sarıçam'daki orman yangınının saat 14.45 itibarıyla ekiplerin özverili çalışması sonucu kontrol altına alındığını açıkladı.

Hatay'ın Belen ilçesinde fidan dikim sahasında katıldığı etkinlikte orman yangınlarına ilişkin bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Adana Sarıçam'daki orman yangınının saat 14.45 itibarıyla ekiplerin özverili çalışması sonucu kontrol altına alındığını açıkladı.

Soğutma çalışması sürüyor

Alınan bilgiye göre, Kaşobası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Söndürme çalışmasına 3 helikopter, 30'dan fazla arazöz, 20 su tankeri, 10 iş makinesi, 150 orman personeli ve vatandaşlar katıldı.

Yangında yaklaşık 1 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.