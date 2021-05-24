Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, adını anmadan Sedat Peker'in iddialarını değerlendirdi. Karamollaoğlu, "İddialar kapsamında başta İçişleri Bakanı olmak üzere, söz konusu tüm isimler istifa etmeli ve yargı süreci ivedilikle başlatılmalıdır" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in yayınladığı videolarla ilgili kişisel Twitter hesabında değerlendirmede bulundu. Karamollaoğlu, Peker'in adını anmadı.

'Yetkililer ve ilgililer tarafından toplumun beklediği cevap ve adımların hala atılmadığını' söyleyen Karamollaoğlu, "Bu tür ciddi iddialara karşı atılacak etkin adımlarla, haksız yere itham edilenlerin aklanarak itibarlarının zedelenmesinin önüne geçileceği gibi; suç işleyenlerin de adalet önüne çıkarılarak cezalandırılması, toplumun adalete olan inancını da pekiştirecektir" dedi.

Bu noktada saydığı altı adımın derhal atılması gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, bunları şöyle sıraladı:

"1) İddialar kapsamında başta İçişleri Bakanı olmak üzere, söz konusu tüm isimler istifa etmeli ve yargı süreci ivedilikle başlatılmalıdır.

2) İstifa etmemeleri halinde ise, Cumhurbaşkanı tarafından bu kişiler derhal görevlerinden alınmalıdır.

2-) İstifa etmemeleri halinde ise, Cumhurbaşkanı tarafından bu kişiler derhal görevlerinden alınmalıdır. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) May 24, 2021

3) Soruşturmaları yürütecek savcı ve hakimlere mesleki güvencelerinin yanında, görev yeri ve görev konuları için de ayrıca güvence garantisi sağlanmalıdır.

4) Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilerek; araştırma, inceleme ve soruşturma süreçleri başlatılmalıdır.

5) Ayrıca TBMM’nde de bir araştırma komisyonu kurulmalıdır.

4-) Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilerek; araştırma, inceleme ve soruşturma süreçleri başlatılmalıdır.



5-) Ayrıca TBMM’nde de bir araştırma komisyonu kurulmalıdır. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) May 24, 2021

6) Basın yayın organlarında, bu iddialarla ilgili açılacak soruşturma ve tahkikatın şeffaf bir biçimde yer alabilmesini sağlayacak güvencenin açıkça verilmesi gerekmektedir."

Karamollaoğlu, bu sürecin güvenirliğini sağlayabilmek için bu saydığı maddelerin eksiksiz ve bir an evvel yerine getirilmesinin elzem olduğu görüşünü dile getirdi. Karamollaoğlu, sözlerini "Aksi halde; bahse konu olan hiç kimse, hem kamuoyu vicdanında hem de tarih huzurunda kirli bir dönemin aktörleri olarak anılmaktan kendisini kurtaramayacaktır" diye noktaladı.