Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ortak basın toplantısı düzenledi.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı https://t.co/zBQ6YmWYJj— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 24, 2021
'Savunma sanayiinde son 19 yılda ülkemizi devler ligine taşıdık'
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- (Savunma sanayii) Son 19 yılda attığımız adımlarla sadece yılların ihmallerini gidermekle kalmadık, aynı zamanda bu alanda ülkemizi devler ligine taşıdık.
- Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecektir.
- Polonya'nın, NATO'nun Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirleri kapsamında İncirlik Üssü'müze deniz karakol uçağı ve askeri misyon göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz.
- NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Misyonu kapsamında, F-16 uçaklarımızı yakında Polonya'ya göndereceğiz.
- Polonya'nın, NATO'nun Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirleri kapsamında İncirlik Üssü'müze deniz karakol uçağı ve askeri misyon göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz.
'Türk pilotları gökyüzümüzü koruduğu için Erdoğan'a teşekkür ettim'
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın açıklamalarından öne çıkanlar:
- Ticari işbirliğimizin bizi, hedeflediğimiz 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştıracağından eminim. Türk pilotları gökyüzümüzü koruduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettim.
- Türkiye dünyanın bu bölgesinde bizim en sağlam müttefikimizdir.
- NATO çerçevesinde, iki ülkeye ülke içinden ve dışından gelebilecek tehditleri önleyebileceğimize inanıyorum.
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