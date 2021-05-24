Sedat Peker'den Bakan Soylu'nun 'tecavüz' suçlamasına yanıt

İçişleri Bakanı Soylu'nun Soylu'nun, "Sedat Peker tecavüzden dolayı karakola götürülüyor, orada her şey kapatılıyor, bırakılıyor. Bunu yeni öğrendim" açıklamasında bulundu. Organize suç örgütü lideri Peker, bu iddiayı Twitter üzerinden reddetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk kanalında katıldığı programda, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in tecavüz suçundan karakola götürüldüğünü kaydetti.

Soylu'nun suçlamasına Twitter üzerinden yanıt vererek, gazeteciler İsmail Saymaz ve Kübra Par'ı etiketleyen Peker, "Bahsi geçen tecavüz olayı ile ilgili karakola hiçbir zaman gitmedim. Sadece beykoz savcılığına giderek basına bu yanlış bilgiyi veren polislerle ilgili şikayet dilekçesi vermeye gittim. süslü sülü yine yalan söylüyor. Delilleriyle kanıtlamaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Bahsi geçen tecavüz olayı ile ilgili karakola hiçbir zaman gitmedim. Sadece beykoz savcılığına giderek basına bu yanlış bilgiyi veren polislerle ilgili şikayet dilekçesi vermeye gittim. süslü sülü yine yalan söylüyor. Delilleriyle kanıtlamaya hazırım. @ismailsaymaz @kubrapc — Sedat Peker (@sedat_peker) May 24, 2021

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