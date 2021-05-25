Gazeteci Merdan Yanardağ'dan Habertürk canlı yayınına dair yorum

Habertürk kanalında İçişleri Bakanı Soylu'nun sorularını yanıtladığı gazeteciler arasında yer alan Merdan Yanardağ, programa dair "Programın yönetimi ve kurgusu kötüydü. Sorularımı imkan ısrarla sordum, sorduk. Ancak, Soylu genellikle yanıt vermedi. Başka alanlara kaydı" yorumunu yaptı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarının ardından tartışmalar devam ederken, Peker'in suçlamalarının odağında yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veysi Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Yayına ilişkin yorumda bulunan gazeteci Yanardağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Habertürk'ten çıktık. Programın yönetimi ve kurgusu kötüydü. Sorularımı imkan ısrarla sordum, sorduk. Ancak, Soylu genellikle yanıt vermedi. Başka alanlara kaydı. Sorularımız bakidir. Böyle yapacağı ihtimal dahilindeydi. Göze aldık" dedi.

Haber Türk'ten çıktık.. Programın yönetimi ve kurgusu kötüydü. Sorularımı imkan ısrarla sordum.. sorduk. Ancak, Soylu genellikle yanıt vermedi.. Başka alanlara kaydı.. Sorularımız bakidir. Böyle yapacağı ihtimal dahilindeydi. Göze aldık.. — Merdan Yanardağ (@merdanyanardag) May 24, 2021

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