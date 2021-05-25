Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor: 5 milyon kişinin faydalanması bekleniyor

Öğrencilik zamanlarında kullanılan öğrenim kredisinin borçları yeni yapılandırma ile küçük taksitlerle ödenebilecek. Bu durumdan 5 milyon kişinin faydalanması bekleniyor.

Meclis’e sunulan 15 maddelik yapılandırma düzenlemesi üniversite mezunu olan yaklaşık 5 milyon kişinin öğrenim kredisi borcuyla ilgili de önemli kolaylıklar getiriyor. Mezunlar, yıllardır faizle biriken borçlarından küçük bir farkla kurtulabilecek.

Posta Gazetesi'nin haberine göre, üniversite eğitimi sırasında alınan öğrenim kredileri, okul bitiminden itibaren 2 yıl sonra ödenmeye başlıyor. İş bulamayanlar birer yıllık ertelemeler yapabiliyor. Ancak pek çok öğrenci, farklı nedenlerle kredi borcunu zamanında yatıramadı.