Selvi: Davutoğlu da Babacan'ı yalanlıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Sayın Babacan ve Sayın Beşir Atalay bana da gelerek Sayın Gül’ün böyle bir düşüncesi olduğunu ve üç partinin ona destek vereceğini ifade ettiler" şeklindeki ifadesini köşesine taşıyarak "Davutoğlu düpedüz Babacan’ı yalanlıyor" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak adayı yapılması için çalışmalarda bulunmasını değerlendirdi.

'Davutoğlu da Babacan’ı yalanlıyor' başlıklı yazısında sözlerine "Her şey Ali Babacan’ın, Halk TV’de 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde, Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adayı olarak çıkarılması projesinin 'tam göbeğinde' olduğunu açıklamasıyla başladı" diye başlayan Selvi, 'siyasi ikiyüzlülük' tartışmasının ise o sırada Babacan'ın AK Parti milletvekili olması nedeniyle yaşandığını belirtti.

Devamında DEVA Partilisi liderine eleştiriler yönelten Selvi, "Babacan, kronolojik olarak üç büyük yalan iddiasında bulunuyor ya. Ben o dili kullanmayı tercih etmiyorum" ifadesini kullandı. Selvi, şöyle devam etti:

"Ama kronoloik, mronolijik değil, Davutoğlu düpedüz Babacan’ı yalanlıyor. 'Sayın Babacan ve Sayın Beşir Atalay bana da gelerek Sayın Gül’ün böyle bir düşüncesi olduğunu ve üç partinin ona destek vereceğini ifade ettiler. Ben de kendilerine, Cumhurbaşkanı’na raporlar sunup yanlışlıkları ifade ettiğimi, AK Parti içindeyken bunları dile getirmeye devam edeceğimi, böyle bir koalisyonun, yani Sayın Gül’ün cumhurbaşkanı adaylığı üzerine bir ittifakın doğmasına pek ihtimal vermediğimi, ama olsa bile bunun AK Parti içindeyken yapılmasını doğru bulmadığımı söyledim' diyor.

'Davutoğlu’nu ziyaret edip, Gül’ün adaylığına destek istemek siyasi ahlaka sığıyor mu?'

Sayın Babacan, Beşir Atalay ile birlikte, Davutoğlu’nu hangi tarihte ziyaret ettiniz? Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adayı olmadığını ilan ettiği 28 Nisan tarihinden sonra değil elbette ki? Peki AK Parti milletvekiliyken, Davutoğlu’nu ziyaret edip, Gül’ün adaylığına destek istemek siyasi ahlaka sığıyor mu?"

Babacan ile Atalay'ın, Gül'ün en önemli iki kurmayları olduklarının bilindiğini ifade eden Selvi, "Babacan ile Atalay ikna edemeyince Davutoğlu’nun, Gül’le görüşmesini istiyorlar" dedi.

Selvi, Davutoğlu'nun "Sayın Gül ile bir görüşme yapmamı rica ettiler, Sayın Gül ile de görüştüm. Sayın Gül de bana böyle bir teşebbüs olduğunu ama ortada net bir tablo olmadığını ifade etti" şeklindeki açıklamasını da hatırlatarak "Demek ki neymiş, ortada kronolojik bir siyasi ikiyüzlülük varmış" diye yazdı.